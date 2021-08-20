20 Ağustos 22 ayar bilezik ne kadar? 22 ayar bileziğin gram fiyatı!

Düğünlerin yanı sıra yatırım amaçlı da kullanılan 22 ayar bileziğin gramı, 20 Ağustos haftanın son işlem günü, altın fiyatlarına paralel olarak işlem görüyor. İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı ve diğer altın fiyatlarına dair bilgiler…

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 443,38 TL, satış fiyatı ise 446,94 TL...

ÇEYREK VE YARIM ALTIN

Çeyrek altın 792 TL'den alınırken, 807 TL'den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı ise bin 587 TL'ye ulaşırken, satışı ise bin 614 TL'yi buluyor.

CUMHURİYET

Cumhuriyet altını ise 3 bin 164 TL'den alınırken, 3 bin 214 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN

Gram altın, güne 488 TL civarında başladı. 488,18 TL alış fiyatı olan altının gramı 488,26 TL'den satılıyor.

18 ayar altının alış fiyatı 356,30 TL, satışı ise 356,36 TL, 14 ayar altının alış fiyatı 267,56 TL, satışı ise 321,36 TL...

3 bin 197,69 alış fiyatı bulunan kulplu reşat altının satış fiyatı ise 3 bin 249,20 TL, 22 ayar altının gramı 440,48 TL, satışı ise 461,52 TL…

Altının ONS fiyatı bin 780,16 TL, kilogramı 56 bin 958 TL, reşat altının alış fiyatı 3 bin 195,47 TL, satış fiyatı ise 3 bin 246,95 TL…



