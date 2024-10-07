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'20 bin TL'yi 1 Ocak'ta 15 bin TL olarak görecekler' Emekli maaşında '1 gün' çıkmazı! 'Ek bir maddeyle, sadece 2024'ü kapsasın diye...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 11:45
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Emekli maaşlarıyla ilgili 2024'te emekli olanlar ile 2025'te emekli olanların arasında oluşacak maaş farkı gündem olmaya devam ediyor. SGK Uzmanı İsmet Çetinkaya bununla ilgili neler yapılabileceğini değerlendirdi. Çetinkaya "Kanuni düzenleme gerekiyor. Ek bir maddeyle bu geçirilebilir. Şu denilebilir; 'sadece 2024'ü kapsasın diye 2024 yılında emeklilerin almış olduğu zam oranı kadar 2025 yılında dilekçe verenlerinki de korunacaktır, sadece bu seneyi kapsayabilir'" dedi.

'20 bin TL'yi 1 Ocak'ta 15 bin TL olarak görecekler' Emekli maaşında '1 gün' çıkmazı! 'Ek bir maddeyle, sadece 2024'ü kapsasın diye...'

Ne zaman emekli olmalı? Emekli olmak için 2024 mü 2025 mi daha mantıklı? Bir süredir emekli olmayı düşünen vatandaşların aklındaki en kafa karıştıran sorulardan bir tanesi bu. Son dönemde emeklilik dilekçesinin verildiği tarihe göre sadece 1 günlük farkın ortalama 5 bin TL kayba yol açacağı konuşuluyor. 2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olanlar arasında oluşabilecek farka dair son dönemde pek çok uzman çeşitli açıklamalar yaparken SGK Uzmanı İsmet Çetinkaya, kanunu düzenleme konusuna dikkat çekti. İşte detaylar...

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Ekol TV'de Selver Gözüaçık "Bordroya baktığınızda emeklilik maaşı karşılığında bu sene gördüğünüz 20 bin TL'yi, önümüzdeki sene 15 bin TL olarak göreceksiniz. Doğru mu?" diye sorunca SGK Uzmanı İsmet Çetinkaya, "1 Ocak'ta göremeyeceksiniz evet. 1 Ocak'ta 15 bin TL olarak göreceksiniz." yanıtını verdi.

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Gözüaçık "Sayın Abdullah Güler'in bir açıklaması vardı. Ne yapabileceğimize bir bakalım diyor. Peki yapabileceği bir şey var mı bu şartlarda? Yani siz bu tabloyu bu kadar net çizerken geleceğe dönük ne gibi bir önlem alınabilir mesela? Çünkü yani çalışanın emekli olmasını istemiyor şu anda Devlet, çalışan çalışsın istiyor ve işine devam etsin ve bunu da önlemek isteyecektir. Ne yapabilir?" sorusunu yöneltti. Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

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"DEVLETİN ÜSTÜNDE ÇİFT KÜLFET OLMUŞ OLACAK"

"Bununla ilgili 2 tane sıkıntı var piyasada. Birincisi, bu emekliliğini geciktiren vatandaşların çoğunluğu zaten uzun yıllar bir firmada çalışmış, yetişmiş kalifiye insanlar. Bunlar da o iş yerlerinden ayrılmak istemiyorlar ve işverenler de bunlarla çalışma hayatına devam etmek istiyor. Bu birinci sıkıntı. Burada yetişmiş elemanlarda azalma durumu ortaya çıkacak. İkinci sıkıntı ise devlet açısından bu insanlar hali hazırda şu anda zaten devlete yük değil, yani maaş almıyorlar, aksine üstüne prim ödüyorlar. Ne olacak bu sene dilekçelerini verirlerse, önümüzdeki sene hem maaş almış olacaklar devletten hem de prim ödememiş olacaklar. Yani devletin üstünde aslında çift külfet olmuş olacak. Bununla ilgili elbette ki bir düzenleme yapılabilir. Bir kanuni maddeyle bu düzenleme yapılabilir. AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler de yapmış olduğu açıklamalarda, geçmiş dönemlerde, dün de katılmış olduğu bir televizyon programında bununla ilgili çalışmalar yapılacağına yönelik bir açıklamada bulunmuştu.

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"SADECE 2024'Ü KAPSASIN DİYE..."

Ne yapılabilir? En basitinden şu; 2024'te kazanılmış hakları bir kere kaybedilmemesi yönünde bir hak olması lazım. Kanuni düzenleme gerekiyor evet. Ek bir maddeyle bu geçirilebilir. Yani şu denilebilir; sadece 2024'ü kapsasın diye 2024'e özel 2024 yılında emeklilerin almış olduğu zam oranı kadar 2025 yılında dilekçe verenlerinki de korunacaktır, sadece bu seneyi kapsayabilir bu ama önümüzdeki seneler için de böyle bir çalışma olur mu, onu önümüzdeki dönemlerde görebiliriz. Çünkü bu her sene konuşulan bir konu. Bu sene bu kadar erken ve çok konuşulmasının sebebi aradaki makas farkının yüksek olmasıydı. Bazı yıllarda ise tam tersi oluyordu. Bir sonraki yıl dilekçe verenler daha yüksek maaş alıyordu."

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