Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, 20 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? İndirim sonrası motorin kaç TL oldu? 20 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

