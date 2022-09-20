Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, 20 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar? İndirim sonrası motorin kaç TL oldu? 20 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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