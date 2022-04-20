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20 Nisan Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

20.04.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Nisan Çarşamba piyasaların açık olduğu haftanın üçüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 916 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 20 Nisan'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 20 Nisan 2022 altın fiyatları...

20 Nisan Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın üçüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 916 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.491,00 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba günü altın fiyatları...

20 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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20 Nisan Çarşamba günü haftanın üçüncügününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 930,86 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 916,559 lira satış fiyatı 916,677 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.038,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.952,00 TL satış fiyatı 6.001,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,024,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.981,00 TL alış ve 3.012,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.513,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Nisan itibariyle 1.491,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.505,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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