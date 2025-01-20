20 Ocak önemli ekonomi başlıkları: ABD'de Trump dönemi, Merkez Bankası'ndan KKM açıklaması...

Ocak ayının son günlerine doğru kritik gün geldi! Bugün ABD'de Donald Trump'ın dönemi başlıyor. İşte günün önemli başlıklarını Fintables aktarmaya devam ediyor...

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI!

☑ Trump 2.0 belirsizliklerle başlıyor. Trump’ın bugünkü yemin töreninin ardından 100’e yakın kararname imzalaması bekleniyor.

☑ KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemleri bugün itibarıyla sonlanıyor. Ekonomi yönetimi KKM’yi bu sene içinde bitirmek niyetinde.

☑ Yapay zeka devrimi ile talebi artan enerjide yeni trend nükleer enerji. Hidroelektrikten sonra en büyük ikinci düşük emisyonlu enerji kaynağı olan nükleer enerji, şu anda küresel elektrik arzının %10’unu sağlıyor. Önümüzdeki dönemde payı daha da artacak.

AJANDA

1 Trump’ın yemin töreni, Washington saati ile 12'de (TSİ 20.00) gerçekleştirilecek. Soğuk hava nedeniyle Pennsylvania Bulvarı’nda planlanan geçit töreni iptal edildi. Etknikik, Washington şehir merkezindeki Capital One Arena’da düzenlenecek.

2 ABD borsaları, bugün Martin Luther King günü dolayısıyla işleme kapalı.

3 İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya varılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

TRUMP 2.0 DÖNEMİ BAŞLIYOR

Trump’ın ikinci dönemi başlıyor. 8 yıl önceki dönemin aksine, bu sefer ne yapacağı ve ne kadar ileri gideceği hala belirsizliğini koruyor. Kıl payı koltuğu kazandığı bir önceki döneminde öncelikler daha çok Cumhuriyetçi Parti politikalarının öncelediği vergi reformu, enerji geliştirme ve yargıç atamaları gibi konulardı. Trump bu sefer daha güçlü geliyor. Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluk ona daha sadık ve Cumhuriyetçilerin üçte ikisi 2016'dan sonra seçilmiş üyelerden oluşuyor. Bu durum, Trump'ın kampanya vaatlerini uygulamaya koyması için geniş bir alan sağlıyor. Trump’ın vaatleri 3 başlıkta karşımıza çıkıyor. Bunlar göçmenlik politikaları, vergi reformu ve tarifeler.

Trump, yasa dışı göçmen akışını durdurma sözü verdi ve bu konuda desteğe sahip. Ancak toplu sınır dışı etmeler, özellikle de ailelerin ayrılması gibi uygulamalar, kamuoyunda hızlıca tepkiyle karşılanabilir. Trump, 2017 vergi reformunun süresini uzatmayı ve prim, fazla mesai gibi gelirlerden vergi alınmamasını içeren geniş kapsamlı yeni vergi kesintileri vadetti. Ancak bu reformun ekonomik büyüme yerine gelir dağılımını bozan bir araca dönüşmesi riski var. Trump’ın geri adım atmayı düşünmediği meselelerin başında tarifeler geliyor. Diğer ülkelerin misillemeleri, ABD’de enflasyonist sonuçlar doğurabilir.

ENERJİDE YENİ TREND: NÜKLEER

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yayımladığı “Nükleer Enerji için Yeni Bir Döneme Giden Yol” raporu, nükleer enerjinin küresel elektrik talebini karşılamada artan önemini ve sektördeki dönüşüm potansiyelini ortaya koyuyor. Hidroelektrikten sonra en büyük ikinci düşük emisyonlu enerji kaynağı olan nükleer enerji, şu anda küresel elektrik arzının %10’unu sağlıyor. 2025’te, Japonya’da reaktörlerin yeniden üretime başlaması, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerde yeni tesislerin devreye alınması gibi gelişmelerle nükleer enerji üretiminin rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Rapor, küçük modüler reaktörler (SMR) gibi yenilikçi teknolojilerin özel sektör ilgisini artırdığını ve nükleer enerjinin büyüme potansiyelini desteklediğini vurguluyor. Ancak bu teknolojilerin başarısı, maliyetlerin diğer temiz enerji kaynaklarıyla rekabet edebilir seviyeye indirilmesine bağlı. Nükleer enerji projelerinin yıllık yatırım ihtiyacı, mevcut seviyelerin iki katı olan 120 milyar dolara ulaşacak ve bu, kamu ve özel sektör finansmanının etkin şekilde mobilize edilmesini gerektirecek. Raporda, nükleer zenginleştirme kapasitesinin büyük oranda Rusya gibi sınırlı sayıda ülkede yoğunlaştığına dikkat çekilerek, tedarik zincirinde çeşitlilik sağlanmasının önemine işaret ediliyor. IEA Başkanı Fatih Birol, bu kapsamda hükümetlerin zamanında ve bütçeye uygun projeler hayata geçirmesi gerektiğini belirtiyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN KKM AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarına ilişkin 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerini 20 Ocak 2025 itibarıyla sonlandıracağını duyurdu. Bu karar, ekonomi yönetiminin 2025 yılında KKM uygulamasını sona erdirme hedefinin bir parçası olarak alındı.

YILIN İLK PPK TOPLANTISI 23 OCAK'TA

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını perşembe günü gerçekleştirecek. Anadolu Ajansı'nın (AA) Finans’ın PPK Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomistin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceği yönünde hemfikir. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %30’da buluşuyor. Hatırlayacağımız üzere, TCMB, geçtiğimiz ay politika faizini 250 baz puan düşerek yüzde 2 yıl sonra ilk faiz indirimini yapmıştı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Bankası Yöneticiler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO'nun kentsel dönüşüm projelerindeki ortaklığının, İstanbul'un konut stoğuna katkı sağlayacağını ve deprem riskini azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti. Kurum, şirketin 2025 hedefleri arasında yer alan halka arz planını desteklediğini ifade etti. Kurum, bu adımın bankanın sermaye ve kredi kapasitesini artırarak, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla işbirliği yapabileceği bir konuma ulaşmasını sağlayacağını dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİSİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma alanında gidecek uzun bir yolu ifade ederek, çelik kubbe projesinin önemine dikkat çekti. Kacır, “Yapacak çok işimiz var. Sizlerle birlikte başaracak, gerçeğe dönüştürecek nice hayalimiz var. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Yeter ki sizler enerjinizden, aşkınızdan, heyecanınızdan, coşkunuzdan hiçbir şey kaybetmeyin. Bizler her zaman Türk gençliğinin, önündeki engelleri bir bir kaldırmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Çelik Kubbe projesini Türk gençliğiyle birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin gök kubbesini, hava savunma sistemleriyle donatacağız.” dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Koç Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "2025 Yılında Türkiye Ekonomisi" konferansında yaptığı konuşmada, kamu harcamalarında tasarrufun ve ekonomik reformların gerekliliğini vurguladı. Turan, Merkez Bankası’nın 2024 yılında başarılı bir politika izlediğini ancak kamuda tasarruf, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve harcama kompozisyonunun etkinleştirilmesi konularında daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Kamu harcamalarının etkinliği için üç temel başlık önerdi: ekonomik işleyişe katkısı olmayan harcama kalemlerinde ciddi tasarruf, eğitim ve teknoloji gibi alanlara daha fazla kamu kaynağı aktarımı, ve sosyal politikaların şeffaf bir şekilde uygulanması.

AVRUPA TAHVİL PİYASASI RAHATLIYOR

ABD’den gelen olumlu verilerle birlikte Avrupa tahvil piyasası da rahatlıyor. Alman 10 yıllık tahvil (Bunds) getirileri 2,5 baz puan düşerek %2,50’ye indi. Haftalık bazda 7 baz puan geri çekilen getiride, aralık ayından bu yana ilk kez haftalık olarak geri çekilme görüyoruz. İtalya tahvili getirilerinde düşüş daha sert. Son dönemde uyguladığı mali disiplin önlemleri ve iyiye giden ekonomik aktiviteyle birlikte İtalya tahvil getirileri daha hızlı geri çekiliyor. İtalyan ve Alman tahvilleri arasındaki getiri farkı, Ekim 2021’den bu yana en dar seviye olan 111 baz puana geriledi.

Küresel ekonomi ve iş dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Davos Zirvesi, bu yıl 20 Ocak'ta ‘Akıllı Çağ için İşbirliği’ temasıyla kapılarını açıyor. Zirve, borç yükünden küresel ekonomiye, çevre koruma ve sürdürülebilirlikten artan servet eşitsizliği ve jeopolitik gerilimlere kadar geniş bir konu yelpazesini tartışmaya açacak. Dünya Ekonomi Forumu'nun (DEF) yayımladığı ankete göre, 2025'in en büyük küresel riski silahlı çatışmalar olarak öne çıkıyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve Donald Trump gibi siyasi liderlerin savunduğu korumacı politikaların etkileri, küresel riskler arasında dikkat çekiyor.

Kaynak: Fintables