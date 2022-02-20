20 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 20 Şubat 2022 Pazar

20 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından daha önceden aldıkları kripto paraların alım satımını yapmak isteyen ya da ellerindeki parayı değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Peki 20 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 20 Şubat Pazar kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 20 Şubat Pazar günü bitcoin yüzde 3,88 değer kaybetti.

Bitcoin'in en düşük fiyatı: 38.584,45 Dolar

Bitcoin'in en yüksek fiyatı: 40.345,62 Dolar

Bitcoin'in TL fiyatı en düşük değeri 526.799,88, en yüksek fiyatı ise 550.233,57 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 20 Şubat Pazar gününün fiyatı belli oldu.

Ethereum TL fiyatı: 36,177.83 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 20 Şubat Pazar gününün fiyatı açıklandı.

Dogecoin TL fiyatı: 1.87 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 20 Şubat Pazar günkü fiyatı belli oldu.

Ripple TL fiyatı: 10.84 TL



