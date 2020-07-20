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20 Temmuz 2020 Anlık altın kuru, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 07:18 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 20 Temmuz 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte altın fiyatı, altın kurunda son durum!

20 Temmuz 2020 Anlık altın kuru, güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 20 Temmuz 2020 Pazartesi anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (20 Temmuz 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın geçen hafta günü yatay seyirle 654,03 lira, gram altın ise 400,02 lira, cumhuriyet altını da 2.690,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 20 Temmuz 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne düşey yönde başlamasının ardından fiyatı 398,64 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü 398,64 liradan tamamladı.
Yeni güne düşey seviyede başlayan altının 20 Temmuz gram fiyatı önceki kapanışın hemen üzerinde 398,64 lira seviyesine geldi.. Gram altının alış fiyatı ise 398,52 lira oldu.

20 Temmuz 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı ise yatay seyirle 655,48 lira, Cumhuriyet altını da düşey yönde güne başladı ve 2.690,00 liradan satılıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa düşüşle 1.808,07 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın yükselir mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.768 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385 - 395 lira bandının izleneceğini bildirdi.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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