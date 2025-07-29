20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı

Hayırsever esnaf, 20 ton karpuzu 1 saat içinde vatandaşlara bedava dağıtarak bitirdi. Hem ürünün tarlada kalmasıyla zor günler geçiren esnafa destek oldu hem de depremzede vatandaşlara karpuz ziyafeti yaşattı.

20 TON KARPUZU BEDAVA DAĞITTI

Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, sıcak havalar nedeniyle tarlada kalan ve fiyatlarının düşmesiyle çiftçiler tarafından toplanmayan bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu ilçesine getirdi.

Cömert ve çalışma arkadaşları; karpuzları, ilçe merkezinde trafiği aksatmayacak şekilde vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşlardan yoğun talep gören kamyon dolusu karpuz bir saat içinde tükendi.

"BİR SAAT İÇİNDE HEPSİ BİTTİ"

Esnaf Yunus Emre Cömert, bir kamyon dolusu karpuzu 1 saat içinde dağıttıklarını söyleyerek, "Son günlerde karpuzların yerlere atıldığını gördük. Bu durum canımızı sıktı. Hem çiftçimize hem de dar gelirli vatandaşımıza destek olmak istedik.

Ülkemizde bir karpuza ulaşmakta güçlük çeken insanlar var ve farkındalık oluşturmak istedik. Bir kamyon, yaklaşık 20 ton karpuzu dağıttık ve bir saat içinde hepsi bitti. İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim.

Tır şoförlerine, dolmuş durağından geçen dolmuşlara, yolculara, küçük çocuklara, yaşlılara herkese dağıttık" dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır