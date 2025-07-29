FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı

Hatay'da bir hayırsever 20 ton karpuzu vatandaşlara bedava dağıttı. Vatandaş yoğun ilgi gösterince bir kamyon dolusu karpuz 1 saat içinde tükendi. Esnaf "İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim" dedi.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı

Hayırsever esnaf, 20 ton karpuzu 1 saat içinde vatandaşlara bedava dağıtarak bitirdi. Hem ürünün tarlada kalmasıyla zor günler geçiren esnafa destek oldu hem de depremzede vatandaşlara karpuz ziyafeti yaşattı.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı 1

20 TON KARPUZU BEDAVA DAĞITTI

Belen ilçesinde esnaflık yapan Yunus Emre Cömert, sıcak havalar nedeniyle tarlada kalan ve fiyatlarının düşmesiyle çiftçiler tarafından toplanmayan bir kamyon dolusu 20 ton karpuzu ilçesine getirdi.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı 2

Cömert ve çalışma arkadaşları; karpuzları, ilçe merkezinde trafiği aksatmayacak şekilde vatandaşlara dağıttı.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı 3

Vatandaşlardan yoğun talep gören kamyon dolusu karpuz bir saat içinde tükendi.

"BİR SAAT İÇİNDE HEPSİ BİTTİ"

Esnaf Yunus Emre Cömert, bir kamyon dolusu karpuzu 1 saat içinde dağıttıklarını söyleyerek, "Son günlerde karpuzların yerlere atıldığını gördük. Bu durum canımızı sıktı. Hem çiftçimize hem de dar gelirli vatandaşımıza destek olmak istedik.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı 4

Ülkemizde bir karpuza ulaşmakta güçlük çeken insanlar var ve farkındalık oluşturmak istedik. Bir kamyon, yaklaşık 20 ton karpuzu dağıttık ve bir saat içinde hepsi bitti. İnsanların bir karpuza bu kadar mutlu olacağını tahmin etmezdim.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı 5

Tır şoförlerine, dolmuş durağından geçen dolmuşlara, yolculara, küçük çocuklara, yaşlılara herkese dağıttık" dedi.

20 ton 1 saat içinde bitti! Ücretsiz dağıtıldı, vatandaşlar ziyafet yaşadı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayırsever iş adamı vatandaşlara ücretsiz 20 ton karpuz dağıttı Hayırsever iş adamı vatandaşlara ücretsiz 20 ton karpuz dağıttı

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4. Operatör için Meclis'e düzenleme sunulacak! 4. Operatör için Meclis'e düzenleme sunulacak!
Vergi denetiminde tarihi zirve!Vergi denetiminde tarihi zirve!

Anahtar Kelimeler:
karpuz Esnaf Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

4 milyar 685 milyon TL hesap hareketi vardı... 33 kişi yakalandı

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Mynet doğrusunu öğrendi! Gaziantep’te Mercedes otomobilini ayakları dışarıda kullanan kişi başsavcı mı?

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

Herkesin beklediği o gün geliyor! 31 İl birden yaşayacak

MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek dikkat çekti

MHRS'de yeni düzenleme başladı! 'Baltalayacak' diyerek dikkat çekti

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Kripto paralarda yeni gözde Ethereum! Son bir ayda yüzde 52 arttı

Ücretsiz dağıtıldı, 20 ton 1 saat içinde bitti

Ücretsiz dağıtıldı, 20 ton 1 saat içinde bitti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.