20 ton altın ne kadar yapar? 20 ton altın kaç TL? Türkiye'de altın nerede bulundu?

Türkiye'de Ağrı, Diyadin'de önemli miktarda bir altın rezervi bulundu. Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı olan Mollakara köyünde keşfedilmiş olan altının rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım ise atıldı. Peki 20 ton altın ne kadar yapar? 20 ton altın kaç TL ve kaç dolar yapıyor?

20 TON ALTIN REZERVİ BULUNDU!

Bugün Koza Altın'ın, Mollakara Altın ve Gümüş projesinde bazı binaların yapımı için temel atımı gerçekleştirilecek. Tesiste üretime 2022 senesinin son çeyreğinde başlanması planlanıyor. KAP'a yapılmış olan açıklamada şöyle söylenildi: "Ağrı İli Diyadin İlçesi içerisinde Koza Altın İşletmelerine ait Mollakara Altın ve Gümüş projesinde, idari binaların yapımı için bugün (10.06.2021) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank, ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Sayın Muhiddin Gülal'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleştirilecektir.

Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da yine Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi keşfedildiğini de duyurdu. İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda açıklamalar yapan Gülal, “Türkiye’de altının 3’te 1’ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye’de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin’de Mollakara’da bir rezerv var." şeklinde konuştu.

20 TON ALTIN KAÇ TL YAPAR? 20 TON ALTIN NE KADAR YAPIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından duyurulan ve Ağrı Mollakara'da keşfedilen altın rezervinin piyasa değeri 1,2 milyar dolar yani yaklaşık 10.246.320.000,00 Türk Lirası'na denk gelmekte.



