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200-300 TL değil! 19 günde tam 7000 TL… Ev kirası gibi su faturası bir mahalleyi ayağa kaldırdı: “Bu bölgeye ucuz su vermeyin”

11.09.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmirli vatandaşlar Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketiyor. Menderes'e bağlı Bulgurca Mahallesi sakinlerine gelen su faturaları ise pahalının çok çok ötesinde. 1500-2000 liradan başlayıp 7-8 bin liralara kadar varan su faturaları vatandaşı isyan ettirdi. Mahalleli şimdi bir açıklama ve çözüm bekliyor.

200-300 TL değil! 19 günde tam 7000 TL… Ev kirası gibi su faturası bir mahalleyi ayağa kaldırdı: “Bu bölgeye ucuz su vermeyin”

İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlu Bulgurca Mahallesi’nde vatandaşlara gelen su faturaları pahalının da çok ötesine geçti. Kimine 4 bin TL kimine 5 bin, hatta bazılarına 7 bin TL su faturası çıktı. Mahalleli ev kirası gibi su faturalarını görünce musluğa dokunmaya korkar oldu.

19 günde 7048 liralık su faturası gelen vatandaş ATV Ana Haber’e konuştu. Evde 5 kişi olduklarını ifade eden vatandaş hayvan beslemediğini ve bahçesi olmadığını söyleyerek gelen faturaya anlam vermeye çalıştı.

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‘UCUZ SU VERMEYİN’ İDDİASI

İzsu’ya giderek yüksek gelen faturanın sebebini soran mahalleli iddiaya göre “Komisyon geldi. Bu bölgeye ucuz su vermeyin” yanıtını aldı.

“Ne olduysa yıl başından sonra oldu faturalar bir anda ona katlandı” diyen vatandaşlar, “Bu çok yüksek ama geçen günlerde 4.000 küsür lira yatırdım” , “Şimdi bundan sonra yine ne gelecek onu da bilmiyoruz”, “Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik” gibi ifadeler kullanarak isyan ettiler.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.


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su faturası

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