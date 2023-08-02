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200 TL, 100 TL, 5 TL… Hafize Gaye Erkan ‘Daha yüksek banknot üzerinde çalışmıyoruz' demişti! Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için dikkat çeken veri

02.08.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emisyonda yaşanan gerilemeyle birlikte son bir ayda tedavülde bulunan banknotların adedi yüzde 13 azaldı. Merkez Bankası verilerine göre tedavülde bulunan sadece 5 liralık banknotlarda artış yaşanırken 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL’lik banknotlarda azalış gözlemlendi.

200 TL, 100 TL, 5 TL… Hafize Gaye Erkan ‘Daha yüksek banknot üzerinde çalışmıyoruz' demişti! Merkez Bankası’ndan Türk Lirası için dikkat çeken veri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın(TCMB) tedavüle soktuğu para miktarında (emisyon) son bir ayda dikkat çekici bir azalma yaşanırken, tedavülde bulunan banknotların toplam adedi Temmuz ayında bir önceki ayda görülen rekor seviyesinden yüzde 13 düşüş gösterdi.

Haziran sonunda 515,9 milyar TL ile rekor seviyesini gören emisyon hacmi, Temmuz sonunda 436,6 milyar TL'ye geriledi.

TÜRK LİRASI (379)

TCMB EVDS sisteminde yer alan verilere göre, Haziran ayında 4 milyar 847 milyon 175 bin 892 adet olan rekor kıran tedavüldeki banknot sayısı, Temmuz ayında 4 milyar 215 milyon 954 bin 364 adede indi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, son "Enflasyon Raporu" sunumunda bir soru üzerine, daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmadıklarını söylemişti.

TÜRK LİRASI (384)

5 LİRALIK BANKNOT SAYISINDA ARTIŞ

Geçen ay tedavülde bulunan 200, 100, 50, 20 ve 10 TL banknotlarının sayısı azalırken, sadece 5 TL'lik banknotların sayısında artış görüldü.

Buna göre, 200 TL banknot sayısı 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adetten 1 milyar 384 milyon 60 bin 588 adede, 100 TL banknot sayısı 1 milyar 588 milyon, 528 bin 605 adetten, 1 milyar 266 milyon 947 bin 251 adede, 50 TL banknot sayısı 514 milyon 377 bin 576 adetten 435 milyon 51 bin 115 adede, 20 TL banknot sayısı 226 milyon 658 bin 765 adetten, 219 milyon 75 bin 629 adede ve 10 TL banknot sayısı 498 milyon 992 bin 683 adetten 485 milyon 264 bin 67 adede geriledi.

TÜRK LİRASI (314)

5 TL banknot sayısı 419 milyon 815 bin 684 adetten 425 milyon 555 bin 713 adede yükseldi.


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