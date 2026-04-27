200 TL'ye aldı, 20 bin TL tazminat geldi: Fark edince harekete geçti

Tüketicilerin alışveriş süreçlerinde çeşitli hakları bulunuyor fakat her tüketici bu hakların farkında olmayabiliyor. Son olarak internetten alışveriş yapan bir vatandaşın yaşadığı olay ve sonrasında çıkan karar dikkat çekti. Bir kadın internetten aldığı elbise koltukta leke bırakınca değiştirmek istedi. Ancak talebine karşılık bulamayan kadın sonrasında dava açtı ve davada firmanın kadına 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildi. Peki, tüketicilerin böyle bir durumla karşılaşması halinde ne yapması gerekiyor, nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

20 BİN TL TAZMİNAT ALDI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; çektiği videoda koltuğunun son halini aktaran vatandaş "Koltuk tamamen boyaya bulanmış, rezil bir haldeydi" ifadelerini kullandı. İnternetten aldığı elbise koltukta leke bırakan vatandaşın, firmaya dava açarak 20 bin TL tazminat aldığı aktarıldı.

Söz konusu vatandaşın, internetten 200 TL'ye elbise aldığı, fakat elbiseyi giydikten sonra koltukta leke bıraktığını fark ettiği, sonrasında elbiseyi satın aldığı firmayı arayarak durumu anlattığı ve sorunun giderilmesini talep ettiği kaydedildi. Fakat bu talebine karşılık bulamayan vatandaşın, hakkını aramak için yargı yoluna başvurduğu belirtildi.

TÜDER Başkanı Levent Küçük "Ürünle ilgili eğer bir ayıpla karşılaşırsak tüketici hakem heyetine başvurmak için mutlaka elimizde yasal belgenin geçerli bir işletmeden ürünün olması şarttır" dedi.

Vatandaşın o firmayı tüketici hakem heyetine şikayet ettiği aktarılırken yapılan incelemeler sonucunda ürünün ayıplı olduğuna karar verildiği kaydedildi. Karar tüketici lehine çıkarken firmanın yaklaşık 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildiği belirtildi.

"SATICININ ALICILARI ÜRÜN HAKKINDA EKSİKSİZ BİLGİLENDİRMESİ GEREK"

TÜDER Başkanı Levent Küçük "Satıcının alıcıları ürün hakkında eksiksiz bilgilendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Güvenilir firmalardan alışveriş yapmanın önemine de vurgu yapıldı.