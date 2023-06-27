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200 yerine 5 euro verince işler karıştı: Kapalıçarşı’da tekmeler havada uçuştu: Ortalık bir anda savaş alanına döndü

27.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapalıçarşı'da esnaf ile turistin "ücret" pazarlığında ortalık karıştı. 5 euroluk fotoğraftan 40 adet çekilip tek fotoğraf parası verdiği iddia edilen turist ile esnafın tekmeli, yumruklu kavgası güvenlik kameralarına da yansıdı. Arbedede her iki taraf da yaralanırken birbirlerinden şikayetçi oldular.

200 yerine 5 euro verince işler karıştı: Kapalıçarşı’da tekmeler havada uçuştu: Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Yaz sezonunun gelmesiyle turistlerin en gözde mekanları arasında bulunan Kapalıçarşı’da da yoğunluk arttı. Ancak geçtiğimzi gün yaşanan bir olay tarihi mekanı adeta savaş alanına çevirdi. Esnaf ile turistin "ücret" pazarlığında ortalık karışırken, yumruklu kavgada her iki taraf da yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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40 FOTOĞRAF ÇEKİLİP 1 FOTOĞRAF ÜCRETİ ÖDEMEK İSTEDİ

CNN Türk’ten Merve Tokaz’ın haberine göre, öğle saatlerinde Kapalıçarşı’yı ziyarete gelen bir turist kafilesi fotoğraf çekinmek için bir iş yerine geldi. Ardından turistler kostümleri giydi, fotoğraflarını çekildi. Ne olduysa sıra ücreti ödemeye gelince oldu. Turistler içeride yaklaşık 40 fotoğraf çekindi ama 1 fotoğraf ücreti olan 5 euro ödeyip çıkmak istediler. İş yeri sahibi ile sözlü olarak başlayan tartışmada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kavganın yaşandığı iş yeri sahibi ise haklı olduğunu iddia ederek, “Parayı vermeden fotoğrafları alıp çıkmak istiyor bizim personel de elini uzatıyor ya para ya da fotoğrafları” dediği belirtildi.

Tekmeli yumruklu kavgada her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Çarşı esnafı ise Kapalıçarşı'da bu tür olayların yaşanmamasını istiyor.

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