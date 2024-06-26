2000 öncesi ve sonrası! Emekliler için dikkat çeken kanun teklifi Meclis'e geldi

16 milyon emeklinin maaşını etkileyen önemli bir kanun teklifi dün Meclis'te gündeme geldi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından hazırlanan, emekliler arasındaki intibak düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM İçtüzüğü 37’nci maddesi gereği doğrudan Genel Kurul’da görüşüldü. Teklif AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"İTİBARDAN BİRAZ TASARRUF ETMENİZ YETERLİ"

CHP'li Tahtasız, "Asgari ücret yılbaşında 17 bin lira olarak açıklandı, altı ayda yüzde 25 eridi, en düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın, "Kasada para yok" bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız, itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli.” dedi.

KABUL EDİLSEYDİ MAAŞ FARKLARI GİDERİLMİŞ OLACAKTI

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nda değişiklik yapılmasını ve aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını öngören kanun teklifi kabul edilseydi “2000 öncesi ve 2000 sonrası” emekli olanlar arasındaki maaş farkları giderilmiş olacaktı.

"EMEKLİNİN, ASGARİ ÜCRETLİNİN, ÇİFTÇİNİN FERYADINA KULAK VERİN"

Tahtasız, “Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin feryadına kulak verin. Halkımızı ve emekliyi biraz olsun düşünüyorsanız bizim emeklimiz için uzattığımız bu eli lütfen tutun. Getirmiş olduğumuz kanun teklifine elinizi vicdanınıza koyarak ‘Evet.’ deyin ya da öneriyi siz getirin biz bu öneriye ‘Evet.’ demeye hazırız. Fitreye, zekâta muhtaç ettiğiniz 16 milyon emeklimiz sizlerden bunu rica ediyor” diye konuştu.







