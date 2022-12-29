2000 sigorta girişi olan ne zaman emekli olur? 2000 sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin heyecanla beklenen düzenlemenin ayrıntılarını açıkadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekliliği hak ettiğini açıkladı. Emekli olmak isteyenler ise EYT şartlarını merak ediyorlar. EYT kimleri kapsıyor? Kimler emekli olabilecek? İşte tüm bunları sizler için derledik...

EYT KİMLERİ KAPSIYOR, 2000 sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor mu?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemenin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde yaş şartı aranmayacağını söyledi.

EYT'li sayılmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olunması gerekiyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar EYT kapsamına alınıyor. Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar ise EYT kapsamına dahil edilmiyor.

Ayrıca; kkadınlarda 5000 prim gün sayısı, erkeklerde 5400 prim gün sayısı, kadınlarda 20 hizmet yılı, erkeklerde de 25 hizmet yılını dolduranlar EYT'li oluyor ve emekli olmaya hak kazanıyorlar.

Emeklilik için hiçbir şekilde yaş sınırı söz konusu olmayacak. Prim günü ya da sigortalılık süresi eksik olan çalışanlar, bu eksikliklerini tamamladıktan sonra emekli olmak için başvurularını yapabilecekler. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması,

5000 günlük prim ödemesinin tamamlanması,

Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması gerekir.

EYT MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?

EYT maaş hesaplaması yapılırken, "Çalışanın aylık kazancı, çalıştığı yıl, yaşının dolmasını beklerken ödediği fazladan prim miktarı, çalışma süresine ara verip vermediği, çalışma süreleri, etkenleri" göz önünde bulundurularakl hesaplama yapılacak.

