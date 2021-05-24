2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme dahil...

Zamlı ikramiyeleri bekleyen emekliler için başka bir güzel haber daha geldi. Emeklilerin Temmuz ayı zam oranı, enflasyon tahminlerine göre %7.09 olarak gösterildi. Peki 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı ne kadar olacak?
Türkiye'deki milyonlarca emekli bir yandan ikramiye heyecanı yaşarken, bir yandan da Temmuz zammını merakla beklemeye koyuldu. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtması yapılacak. Merkez Bankası'nın ekonomistler ile yapmış olduğu Nisan ayı beklenti anketindeki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon %7.09 şeklinde gerçekleşebilecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak. Ayrıca ek ödeme dahil olmak üzere en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 189 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 419 TL'den 2 bin 591 TL'ye yükselmiş olacak.
Tüm emeklileri ilgilendiren bir başka durum ise özellikle yeni emekli olan vatandaşların merak ettiği bir konu. Emekli aylıklarının doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olamayan vatandaşlar, eğer emekli maaşında hata olduğundan şüpheleniyorsa yazılı şekilde SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılan itirazları değerlendiriyor ve konuyla ilgili kişiye geri dönüş sağlıyor.
Emekli aylığını üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ile birlikte prim ödeme gün sayısı belirlemekte. Fakat prim ödeme dönemleri de burada oldukça önemli. Çünkü 2000 senesinden önce, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008’den emekli olunan tarihe kadar ödenen primler emekli aylığını farklı ağırlıklarda etkiliyor. Yani bu veriler bulunmadan emekli aylığı hesabı mümkün olmamakta. Emeklilerin yaklaşık yarısına yakınının aylığı 1.000 TL'nin altında bulunuyordu. Fakat devlet ilk defa 2019’dan itibaren 1.000 liranın altında aylık alanlara 1.000 lira, 25 Mart 2020’den itibaren 1.500 liranın altında aylık alanlara da aylık 1.500 lira ödenmesine karar verdi. Kişinin emekli aylığı tutarı ve 1.500 TL arasındaki fark ise Hazine’den karşılanıyor. Bu taban emekli aylığının 1.500 TL olduğu anlamına gelmemekte. Çünkü emekli aylığı tutarı ve 1.500 lira arasındaki fark devletin Hazine’den ödemiş olduğu bir yardım. Yani bugün için emeklilere devletin yardımıyla beraber aylık en az 1.500 TL ödenmekte.
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