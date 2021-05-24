2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı ne kadar olacak? Ek ödeme dahil...

Zamlı ikramiyeleri bekleyen emekliler için başka bir güzel haber daha geldi. Emeklilerin Temmuz ayı zam oranı, enflasyon tahminlerine göre %7.09 olarak gösterildi. Peki 2000 yılından önce emekli olan SSK'lıların maaşı ne kadar olacak?

2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLAN SSK'LILARIN MAAŞI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM ORANLARI...

Türkiye'deki milyonlarca emekli bir yandan ikramiye heyecanı yaşarken, bir yandan da Temmuz zammını merakla beklemeye koyuldu. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtması yapılacak. Merkez Bankası'nın ekonomistler ile yapmış olduğu Nisan ayı beklenti anketindeki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon %7.09 şeklinde gerçekleşebilecek. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 7.09 olacak. Ayrıca ek ödeme dahil olmak üzere en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 44 liradan 2 bin 189 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 419 TL'den 2 bin 591 TL'ye yükselmiş olacak.

EMEKLİ AYLIĞIM DOĞRU BAĞLANDI MI?

Tüm emeklileri ilgilendiren bir başka durum ise özellikle yeni emekli olan vatandaşların merak ettiği bir konu. Emekli aylıklarının doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olamayan vatandaşlar, eğer emekli maaşında hata olduğundan şüpheleniyorsa yazılı şekilde SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapılan itirazları değerlendiriyor ve konuyla ilgili kişiye geri dönüş sağlıyor.