2008 öncesi SGK girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte şartlar

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların hangi kurumdan emekli olacaklarına ve maaş miktarlarına tüm çalışma süresine bakılmadan; son 7 yıllık prim ödemesinin yapıldığı kurum dikkate alınarak hesaplama yapılır. 2008 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan kişilerin emeklilik konusunda diğer vatandaşlara göre daha avantajlı olduğu söylenir. Bu kapsamda sigorta başlangıcından emeklilik dönemine kadar geçen çalışma hayatının son 7 yıllık döneminde; en çok prim ödemesinin yapıldığı kurum bağlamında emeklilik maaşı bağlanır. Peki, 2008 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların avantajları nelerdir? İşte, 2008 öncesi girişi olanların emeklilik avantajları…

2008 Tarihinden Önce Sigorta Başlangıcı Olanların Emeklilik Konusundaki Avantajları Nelerdir?

1 Ekim 2008 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların; çalışma hayatının son 7 yıllık prim ödemesi süresinden 3.5 yılında prim ödemesinin yapıldığı kurum dikkate alınarak emeklilik hesaplaması yapılır.

1 Ekim 2008 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanların emeklilik hakkını elde ettikten sonra çalışma hayatına devam etmesi mümkündür. Emekli aylıklarını alan sigortalılar Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışabilirler. 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi halinde; ek olarak yapılan prim ödemeleri maaşlarından kesilir.