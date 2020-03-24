2008 öncesi SGK girişi olanlar erken emekli oluyor! İşte şartlar

1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olanların hangi kurumdan emekli olacaklarına ve maaş miktarlarına tüm çalışma süresine bakılmadan; son 7 yıllık prim ödemesinin yapıldığı kurum dikkate alınarak hesaplama yapılır. 2008 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan kişilerin emeklilik konusunda diğer vatandaşlara göre daha avantajlı olduğu söylenir. Bu kapsamda sigorta başlangıcından emeklilik dönemine kadar geçen çalışma hayatının son 7 yıllık döneminde; en çok prim ödemesinin yapıldığı kurum bağlamında emeklilik maaşı bağlanır. Peki, 2008 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların avantajları nelerdir? İşte, 2008 öncesi girişi olanların emeklilik avantajları…
1 Ekim 2008 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olanların; çalışma hayatının son 7 yıllık prim ödemesi süresinden 3.5 yılında prim ödemesinin yapıldığı kurum dikkate alınarak emeklilik hesaplaması yapılır.
1 Ekim 2008 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan çalışanların emeklilik hakkını elde ettikten sonra çalışma hayatına devam etmesi mümkündür. Emekli aylıklarını alan sigortalılar Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışabilirler. 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalandırılan kişilerin emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi halinde; ek olarak yapılan prim ödemeleri maaşlarından kesilir.
1 Ekim 2008 ve öncesinde sigortalandırılanların emekli olmak için 7000 prim günü ödemesi gerekirken; bu tarihten sonra sigortalandırılanların 7200 prim günü ödemesi şarttır.
1 Ekim 2008 ve öncesinde BAĞ-KUR üzerinden sigorta başlangıcı yapılanların son 7 yılık sigorta süresinden 3.5 yılını SSK prim ödemesi ile geçirmesi durumunda; SSK kapsamında emekliliğe hak kazanabilirler. (2008 sonrasında BAĞ-KUR kapsamında emekli olanların aldığı aylık, SSK emeklisi olan kişilerin aldığı emekli maaşından oldukça azdır. Bu iki sigorta kolunda alınan emekli maaşları arasında 200-300 TL arasında fark olduğunu söylemek mümkündür.)
2008 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan engelli bireylerin belirlenen şartlara uygun olması halinde erken emekli olabilmelerinin yolu açılmıştır. Engelli vatandaşların erken emekliliği için aranılan ilk şart 3600 prim günü ödemesinin yapılmış olması gerekir.
1991 tarihi ve öncesinde işe giriş yapan ve sigortalandırılan engelli vatandaşlar, 3600 prim gününü tamamlamaları halinde erken emekliliğe hak kazanabilirler.
1992-1994 tarihleri arasında işe giriş yapan ve sigorta başlangıçları yapılan engelli vatandaşların, 3760 prim günü ödemeleri halinde erken emekli olmaları söz konusu olur.
1997-2000 tarihleri arasında işe giriş yapan ve sigorta başlangıçları yapılan engelli vatandaşların 4080 prim günü ödemelerini doldurmaları durumunda erken emekliliği elde edebilirler.
2003-2008 tarihleri arasında işe giriş yapan ve sigorta başlangıçları yapılan engelli vatandaşların 4400 prim günü ödemesi durumunda erken emeklilik devreye girer.
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