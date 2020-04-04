FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı

2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2020 10:45 | Son Güncelleme

Emeklilik kanunu, sürekli yenilikler ve düzenlemeler içindir. 2008 tarihi bu düzenleme ve yenilikler için milat olarak kabul edilir. 1 Ekim 2008 tarihi sigorta başlangıcı olanlara emeklilik konusunda büyük avantaj sağlıyor. Bu avantaj temelde; emekli olunan sigortalılık türünün seçilebilmesi dayanır.

2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı

Normal şartlarda emeklilik hesaplamasında neden hangi kurumdan emekli olacağına ve ne kadar maaş alacağına tüm çalışma hayatına bakılır. Çalışma hayatında çok çok prim ödemesinin yapıldığı sigortalılık türü kullandıkları emekliliği haklarında. Ancak 1 Ekim 2008 ve emek sigortası için bambaşka bir formül uygulamaktadır.

1 Ekim 2008 ve başında sigorta başlangıcı olanların emekliliği için tüm çalışma hayatına bakılmaya son 7 yıllık prim ödemelerini içermektedir. Bu durum kişilere daha yüksek emekli maaşı alabilme avantajı sağlar. Peki, 2008 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emeklilikte elde ettiği avantajlar nelerdir? Bu avantajlar nasıl kazanılır? İşte, 2008 ve başında sigorta başlangıcı olanların emeklilik avantajları ...

2008 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?

1 Ekim 2008 tarihi ve SGK'ya sigortalı olarak bildirilen bilgiler; oğlum 7 yıllık hizmet süresinden 3.5 yıldaki sigorta prim ödemelerini göre kurum dikkate göre emekli maaşı hesaplanır. Son 7 yılık hizmet süresinde prim ödemesinde kurumlar bazında eşitlik olması halinde; son sigortalılık türüne göre emekli maaşı bağlanır.

1 Ekim 2008 tarihi ve başında sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazandıktan sonra; Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemesi yaparak sigortalı olarak çalışıyor devam etmek mümkün bulunmaktadır. 1 Ekim 2008 tarihi ve önemli sigortalanılan unsur emekliliğe hak kazanmasına rağmen sigortalı olarak bir işte çalışmaya devam etmektedir; son işte ödenen prim günleri maaşından kesilir.

1 Ekim 2008 tarihi ve ilk kez sigortalı olanların emekliliğe hak kazanması için 7000 prim günü ödemesi yeterli olur. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi olanların 7200 prim ödemesi beklenir.

7 yıllık fiili hizmet süresi içerisine askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı hizmet borçlanması vb. haklarla ödenen primler eklenmez.

SSK'DAN EMEKLİ OLMAK DAHA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR

BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) burada 1 Ekim 2008 tarihi ve şirket sigorta başlangıcı olan kişiler, oğul 7 yıllık hizmet süresinin 3.5 yılı SSK (4A) sigorta türünde çalışıyor durumda bu kurumdan emekli olabilmesinin önü açacağı. SSK bünyesinde emekli aylığı alabilir diğer kurumlara göre daha büyük avantaj sağlar.

SSK (4A) çalışan sigortalı olarak çalışan bir çalışan emeklilik için gerekli olan en yüksek prim 5000-5975 gün; BAĞ-KUR (4B) bölgesinde sigortalı çalışanlar için bu süre 9000 gün olarak bulunmaktadır.

SSK'lı çalışanların emeklilik maaşları diğer sigortalılık türüne göre daha yüksektir. Buna göre; iki sigorta kolundan alınan yaklaşık 200-300 TL fark bulunmaktadır.

Emeklilik için aynı koşullar taşıyan bir SSK'lı ile bir BAĞ-KUR'lu çalışan, 7 yıllık hizmet süresinin son 3.5 yılda 4A sigortalılık kolundan emeklilik hakkı kazandığı zaman ise; 900 prim günü daha erken emekli olabiliyor.

ÖRNEK: Dükkan sahibi olan Y kişisi, BAĞ-KUR sigorta kolundan prim ödemesi gerekir. Ancak aynı SSK sigorta türüne geçmesi mümkündür. Bir firmada SSK şirket sigortası olarak faaliyet gösteren aynı yıllık 7 yıllık fiili hizmet süresinde 3.5 yıllık (1.261) prim ödemesi içindir durumda; SSK'dan emekli olabilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındıKoronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilik,

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Flaş gelişme! Meclis'te kabul edildi

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Yasaklar nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

Mart ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mart ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

THY duyurdu! 20 Nisan'a kadar durduruldu

THY duyurdu! 20 Nisan'a kadar durduruldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Destek ve işsizlik sigortası ödemeleri 6 Nisan'da başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler 6 Nisan'da başlıyor

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

EPDK kararları Resmi Gazete'de... Elektrik toptan satış fiyatı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı belli oldu

THY duyurdu! 20 Nisan'a kadar durduruldu

THY duyurdu! 20 Nisan'a kadar durduruldu

IMF'den koronavirüs açıklaması: Benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu

Bakan Selçuk duyurdu! Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış 900 milyon TL'yi aştı

Erdoğan başlatmıştı! İşte toplanan bağış miktarı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.