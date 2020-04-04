2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı

Normal şartlarda emeklilik hesaplamasında neden hangi kurumdan emekli olacağına ve ne kadar maaş alacağına tüm çalışma hayatına bakılır. Çalışma hayatında çok çok prim ödemesinin yapıldığı sigortalılık türü kullandıkları emekliliği haklarında. Ancak 1 Ekim 2008 ve emek sigortası için bambaşka bir formül uygulamaktadır.

1 Ekim 2008 ve başında sigorta başlangıcı olanların emekliliği için tüm çalışma hayatına bakılmaya son 7 yıllık prim ödemelerini içermektedir. Bu durum kişilere daha yüksek emekli maaşı alabilme avantajı sağlar. Peki, 2008 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emeklilikte elde ettiği avantajlar nelerdir? Bu avantajlar nasıl kazanılır? İşte, 2008 ve başında sigorta başlangıcı olanların emeklilik avantajları ...

2008 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?

1 Ekim 2008 tarihi ve SGK'ya sigortalı olarak bildirilen bilgiler; oğlum 7 yıllık hizmet süresinden 3.5 yıldaki sigorta prim ödemelerini göre kurum dikkate göre emekli maaşı hesaplanır. Son 7 yılık hizmet süresinde prim ödemesinde kurumlar bazında eşitlik olması halinde; son sigortalılık türüne göre emekli maaşı bağlanır.