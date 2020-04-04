2008 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajı

Normal şartlarda emeklilik hesaplamasında neden hangi kurumdan emekli olacağına ve ne kadar maaş alacağına tüm çalışma hayatına bakılır. Çalışma hayatında çok çok prim ödemesinin yapıldığı sigortalılık türü kullandıkları emekliliği haklarında. Ancak 1 Ekim 2008 ve emek sigortası için bambaşka bir formül uygulamaktadır.
1 Ekim 2008 ve başında sigorta başlangıcı olanların emekliliği için tüm çalışma hayatına bakılmaya son 7 yıllık prim ödemelerini içermektedir. Bu durum kişilere daha yüksek emekli maaşı alabilme avantajı sağlar. Peki, 2008 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emeklilikte elde ettiği avantajlar nelerdir? Bu avantajlar nasıl kazanılır? İşte, 2008 ve başında sigorta başlangıcı olanların emeklilik avantajları ...
2008 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?
1 Ekim 2008 tarihi ve SGK'ya sigortalı olarak bildirilen bilgiler; oğlum 7 yıllık hizmet süresinden 3.5 yıldaki sigorta prim ödemelerini göre kurum dikkate göre emekli maaşı hesaplanır. Son 7 yılık hizmet süresinde prim ödemesinde kurumlar bazında eşitlik olması halinde; son sigortalılık türüne göre emekli maaşı bağlanır.
1 Ekim 2008 tarihi ve başında sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazandıktan sonra; Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemesi yaparak sigortalı olarak çalışıyor devam etmek mümkün bulunmaktadır. 1 Ekim 2008 tarihi ve önemli sigortalanılan unsur emekliliğe hak kazanmasına rağmen sigortalı olarak bir işte çalışmaya devam etmektedir; son işte ödenen prim günleri maaşından kesilir.
1 Ekim 2008 tarihi ve ilk kez sigortalı olanların emekliliğe hak kazanması için 7000 prim günü ödemesi yeterli olur. Ancak bu tarihten sonra sigorta girişi olanların 7200 prim ödemesi beklenir.
7 yıllık fiili hizmet süresi içerisine askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı hizmet borçlanması vb. haklarla ödenen primler eklenmez.
SSK'DAN EMEKLİ OLMAK DAHA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAR
BAĞ-KUR (4B) veya Emekli Sandığı (4C) burada 1 Ekim 2008 tarihi ve şirket sigorta başlangıcı olan kişiler, oğul 7 yıllık hizmet süresinin 3.5 yılı SSK (4A) sigorta türünde çalışıyor durumda bu kurumdan emekli olabilmesinin önü açacağı. SSK bünyesinde emekli aylığı alabilir diğer kurumlara göre daha büyük avantaj sağlar.
SSK (4A) çalışan sigortalı olarak çalışan bir çalışan emeklilik için gerekli olan en yüksek prim 5000-5975 gün; BAĞ-KUR (4B) bölgesinde sigortalı çalışanlar için bu süre 9000 gün olarak bulunmaktadır.
SSK'lı çalışanların emeklilik maaşları diğer sigortalılık türüne göre daha yüksektir. Buna göre; iki sigorta kolundan alınan yaklaşık 200-300 TL fark bulunmaktadır.
Emeklilik için aynı koşullar taşıyan bir SSK'lı ile bir BAĞ-KUR'lu çalışan, 7 yıllık hizmet süresinin son 3.5 yılda 4A sigortalılık kolundan emeklilik hakkı kazandığı zaman ise; 900 prim günü daha erken emekli olabiliyor.
ÖRNEK: Dükkan sahibi olan Y kişisi, BAĞ-KUR sigorta kolundan prim ödemesi gerekir. Ancak aynı SSK sigorta türüne geçmesi mümkündür. Bir firmada SSK şirket sigortası olarak faaliyet gösteren aynı yıllık 7 yıllık fiili hizmet süresinde 3.5 yıllık (1.261) prim ödemesi içindir durumda; SSK'dan emekli olabilmektedir.
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