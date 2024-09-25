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  4. 2008 sonrası sigortalı olan asgari ücretli çalışanlar dikkat! SGK Uzmanı acı tabloyu paylaştı: ‘Emekli maaşları 8 bin TL olacak…’

2008 sonrası sigortalı olan asgari ücretli çalışanlar dikkat! SGK Uzmanı acı tabloyu paylaştı: ‘Emekli maaşları 8 bin TL olacak…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.09.2024 13:20
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2008 sonrası sigortalı olanlar için emekli maaşlarında büyük düşüş bekleniyor. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretle çalışanların 20 yıl hizmetten sonra sadece 8 bin lira emekli maaşı alabileceklerini açıkladı. Karakaş, mevcut sistemin maaş bağlama oranlarını ciddi şekilde düşürdüğünü ve 20 bin TL maaşı olanların bile 8 bin TL’ye mahkum olacağını vurguladı. Bu durumun çözümü için hükümetin atması beklenen adımlar da ortaya çıktı.

2008 sonrası sigortalı olan asgari ücretli çalışanlar dikkat! SGK Uzmanı acı tabloyu paylaştı: ‘Emekli maaşları 8 bin TL olacak…’

Emekli maaşları hesaplama yönteminde yapılacak düzenlemeler merakla beklenirken SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş 2008 sonrası sigortalı olan ve asgari ücret ile çalışanların emekli maaşlarını hesapladı.

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Uzman isim, söz konusu yıl sonrasında sosyal güvenlik sistemine girenlerin maaşlarının çok düşük olacağını vurgulayarak, “Şu anda en düşük emekli maaşı 12.500 lira. 2008'den sonra girenler emekli oldukları takdirde asgari ücret üzerinde çalışanlar 20 yıl çalışmaları halinde devlet yardımı olmadığı takdirde bunlara sadece 8 bin lira maaş bağlanacak” dedi.

DÜZENLEME OLMAZSA BÜTÜN EMEKLİ OLACAKLAR ETKİLENECEK!

“Bütün emekleri ilgilendiren bir olay bu. Diyelim ki maaşınız 20 bin TL. 20 yıl çalıştınız, girişiniz 2008'den sonra aylık bağlama oranı düşürüldüğü için sadece 8 bin lira alacaksınız” ifadelerini kullanan uzman isim, “Maaşınız 30 bin liraysa, SGK bildirdiğiniz bütün yaşamınız boyunca alacağınız maaş sadece 12 bin TL olacak. Bugünkü tabanın bile altında olan bir sistem. Dolayısıyla hükümet bunu zaten öngörüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde aylık bağlama oranları 2008'den sonra çok düştüğü için en azından bu tamamlayıcı emeklilik sistemini getireyim istiyor” açıklamasında bulundu.

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EMEKLİ MAAŞI FARKINA İKİ FORMÜLLÜ ÇÖZÜM

2024 yılında emekli olacak kişilerin aylıkları, hesaplama yöntemi nedeniyle 2025'te emekli olacaklara kıyasla yüzde 30 daha yüksek olacak. Bu farkın yol açabileceği yoğunluğu önlemek için ekonomi yönetimi harekete geçti. Mevcut çalışmalarda, emeklilik sisteminin bütçeye olası etkileri analiz ediliyor ve bu sorunu çözecek yöntemler değerlendiriliyor. Hedef, emeklilik yılı fark etmeksizin, herkesin en yüksek hesaplanan aylığı almasını sağlamak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI BİTECEK

Ayrıca, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 liranın altında kalan maaşların bu seviyeye tamamlanması yerine, sosyal destek sağlanması planlanıyor. Yeni düzenlemede, prim gün sayıları ile maaşlar arasındaki dengesizlik de giderilerek, farklı prim ödeyenlerin aynı maaşı almasının önüne geçilecek.

Bu iki konuya yönelik çalışmalar bir paket halinde gündeme gelecek. Bürokratlar ve ekonomi yönetimi, düzenlemelerin bütçeye olan etkisini ayrıntılı olarak analiz ediyor ve çözüm önerileri üzerinde duruyor. Hazırlanan raporun sonunda, sorunların yasal düzenleme gerektirmeden mi yoksa yeni bir mevzuatla mı çözüleceği kararlaştırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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