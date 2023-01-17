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  4. 2014'ten bu yana geriliyordu! Ve resmen başladı: İşte orta gelirliyi ev sahibi yapacak kampanyada başvuru şartları, ödeme planı, faiz oranları...

2014'ten bu yana geriliyordu! Ve resmen başladı: İşte orta gelirliyi ev sahibi yapacak kampanyada başvuru şartları, ödeme planı, faiz oranları...

17.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi Yeni Evim projesi için 0,69 ila 0,99 arasında vatandaşa sunulacak. Başvurular ise resmen başladı. Orta gelirli vatandaşlara ucuz kredi ile uzun vade ve kolay ödeme imkanı sağlayan kampanya kapsamında internet sitesinden tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Başvurular ise Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapılıyor. İşte örnek ödeme planı ile orta gelirli konut kredisi şartları...

2014'ten bu yana geriliyordu! Ve resmen başladı: İşte orta gelirliyi ev sahibi yapacak kampanyada başvuru şartları, ödeme planı, faiz oranları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kapsamında başvurular resmen başladı. Projeye ilişkin detaylar kampanyaya ait internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek. Kampanyayla orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi hedefleniyor.

YENİ EVİM KONUT PROJESİ'NDE ŞARTLAR NE?

  • İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'dan ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, son 1 yılda o ilde ikamet etmesi istenecek. Finansman desteğinden yararlanacak kişilerin konutunun olmaması gerekiyor. Kırsaldaki evler, devre mülkler bu kriter kapsamında değerlendirilmeyecek. Hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane yüzde 50 ve üzeri hisseli konut tapusu varsa ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu varsa programdan yararlanılamayacak.

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  • Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

  • Programdan yararlanmak isteyenlerin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

  • 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Finansman tutarına faiz oranı değişecek.

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TAKSİT ÖDEMELERİNDE İLK 3 YIL KOLAYLIĞI

Bu finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Kampanyada, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacak. Konut üreticisi firmadan proje bedelinin yüzde 5'ini kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacak.

İŞTE ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

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KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 0,69 - 0,99 ARASINDA

Finansman tutarı 2 milyon liraya kadar 0,69, 2 ile 4 milyon lira arası için 0,79 ve 4 ile 5 milyon lira arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacak. Konut satış bedelinin yüzde 5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3'üncü yıla kadar ödeme planına yansıtılacak.

YENİ EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bugün başlayan süreç kapsamında, konut üreticileri, kriterler uygun yapılan konut projelerini web sitesinde ilan edecek. Konut almak isteyenler daireyi bulacak ve finans kuruluşlarına başvuracak.

Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için krediyi tahsis edecek. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacak.

Vatandaşlar işlemlerini Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım aracılığıyla yapabilecek.

KAMPANYAYA İLİŞKİN TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

EN FAZLA DÜŞÜŞ ORTA GELİR GRUBUNDA

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) araştırması, Türkiye’de konut sahipliğinin yıllar içinde ciddi şekilde azaldığını gösterdi. Buna göre, 2010'da yüzde 59 olan konut sahipliği oranı 2021’de yüzde 55,5'e geriledi. Düşüşün 2014'ten itibaren başladığı görüldü. Farklı gelir gruplarının konut sahiplik oranları incelendiğinde, bu oranın en düşük gelir grubunda yüzde 51,3'ten 46'ya (5,3 puan), orta gelir grubunda yüzde 58,5'ten 52,8'e (5,7 puan), en yüksek gelir grubunda ise yüzde 70,4'ten 66,1'e (4,3 puan) düştüğü görüldü.

adsiz


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