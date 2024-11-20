2014'ten kalma market fişi ortaya çıktı! Bugün 1017 TL'ye alınan ürünler o zaman...

Her geçen gün gelen zamlarla birlikte gıda fiyatlarındaki artışa ayak uydurmak zorlaştı. Fiyatlardaki değişim sık sık gündem olup vatandaşın dikkatini çekerken 2014 yılında marketten yapılan günlük bir alışveriş fişinin paylaşımı, çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi.

Ekonomim'in haberine göre; söz konusu fişte 2014 yılının haziran ayında marketten alınan ürünler toplam 62 lira 23 kuruş tuttu. Fişteki fiyatların 2024 yılında aynı marketten yapılan hesaplamada yüzde 1535 oranında arttığı görüldü.

AYNI ALIŞVERİŞ 2024 YILINDA NE KADAR TUTTU?

Aynı market ve aynı kalemler üzerinden stokta bulunan ürünlerle hesaplama yapıldığında, o ürünler satın alındığında ne kadar bir market fişiyle karşılaşılacağı da ortaya çıktı. Buna göre 2024 yılı Kasım ayında aynı alışveriş 1.017,49 TL tutuyor.