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2016'dan beri devam ediyor... Mevsime göre saat uygulaması kaldırıldı! Sonuç: 20 milyar liraya aşkın tasarruf sağlandı

08.11.2024 12:35
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2016 yılında kalıcı saat uygulamasına geçilmişti. Her ne kadar vatandaşlar mevsime göre saat saat uygulamasını istese de herhangi bir değişiklik yapılmadı. Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'dan bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandığını bildirdi.

2016'dan beri devam ediyor... Mevsime göre saat uygulaması kaldırıldı! Sonuç: 20 milyar liraya aşkın tasarruf sağlandı

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016'da uygulanmaya başlanmıştı. Kış mevsiminde karanlıkta başlayan işe ve okula gitme telaşı nedeniyle vatandaşlar mevsime göre saat uygulmasının geri gelmesini istiyor olsa da konu ile ilgili herhangi bir çalışma yok.

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, sabit yaz saati uygulaması ile tasarruf edinildiğini açıkladı. Erdem, Uygulamanın etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından saat değişikliklerinin etkilerinin bilimsel olarak incelendiğini ifade ederek, sabit saat uygulaması ile önemli ekonomik ve çevresel faydalar elde edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

2016'DAN BERİ ELEKTRİKTE TASARRUF SAĞLANIYOR

Erdem, saat değişimlerinin insanlar üzerinde kaygı, stres gibi psikolojik ve sosyolojik etkilerinin bulunduğuna yönelik birçok araştırma olduğunu dile getirerek, "Bu araştırmalar ışığında sabit saat uygulamasının insanların hormonal dengesine olumlu katkı sağladığı görülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı" diye konuştu.

DİĞER ÜLKELERDEN ÖRNEK VERDİ

Avrupa'da 1980'de başlatılan kış saati uygulamasının sonlandırılmasına yönelik Avrupa Parlamentosuna 2018'de teklifte bulunulduğunu anımsatan Erdem, dünya genelindeki saat değişimleri hakkında bilgi paylaştı.

Dünya genelinde, Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Arap Yarımadası ve Güney Amerika ülkeleri tarafından kış saati uygulamasına hiç geçilmediğine işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki kış saati uygulamasında da ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmekte. Ülkemizde ise en uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum, kentleşme oranı gibi göstergeler dikkate alındı. Bugün Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerde gün doğumunun 07.00-07.30 saatleri arasında yaşandığı, okula başlama saatlerinin 08.00, mesai başlangıç saatlerinin ise 08.30 olduğu görülmekte."

"İSTANBUL'DA GÜN 07.37'DE DOĞUYOR"

Erdem, Türkiye'de ise Iğdır'da gün doğumunun yaklaşık 06.40'ta başladığını ve nüfusça ağırlık merkezi olarak kabul edilen Ankara'da güneşin yaklaşık 07.25’te doğduğunu belirterek, "İstanbul’da ise gün doğumu 07.37 olarak gerçekleşiyor. Mesai saatleri ise genel olarak 08.30'da başlamakta. Eğitim sistemimizde tekli öğretim 09.00-15.00 arasında uygulanmaktayken ikili öğretim 07.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de il bazlı ders saati ve mesai başlangıç saatlerinin belirlenmesinde valiliklerin yetkili olduğunu anımsatan Erdem, "Mesai saatleri ve okullardaki ders saatleri ve planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması oldukça büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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elektrik saat
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