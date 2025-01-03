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  4. 2018'den beri bu rakamı görmemişti: En yüksek seviyeye ulaştı... İflas bayrakları bir bir çekildi! O sektör ilk sırada yer aldı

2018'den beri bu rakamı görmemişti: En yüksek seviyeye ulaştı... İflas bayrakları bir bir çekildi! O sektör ilk sırada yer aldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.01.2025 09:03
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Ekonomik zorluklar şirketleri de vurmaya başladı. 2024'ün bitmesi ile hasar faturası da ortaya çıktı. Buna göre, 1723 konkordato başvurusu yapılırken; 132 dosya için iflas kararı verildi. Bu rakamlar baz alındığında ise 2018 yılından beri konkordato başvurularında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

2018'den beri bu rakamı görmemişti: En yüksek seviyeye ulaştı... İflas bayrakları bir bir çekildi! O sektör ilk sırada yer aldı

Firmalardan bir bir konkordato haberleri gelmeye devam ederken 2024 yılının raporu da ortaya çıktı. Yüksek enflasyon ile mücadele etme sürecinde sıkı para politikası uygulamasın firmaların da belini büktü. Yüzlerce firma konkordato için başvurularda bulunurken acı tablo da gözler önüne serildi.

2018'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞILDI

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, Aralık 2024’te mahkemeler 219 dosya için konkordato geçici mühlet kararı verirken, bu tutar aylık bazda son yıllardaki en yüksek seviyeyi işaret etti. Yılın tamamında mahkemeler 1723 dosya için geçici mühlet kararı verirken, iflas kararı verilen dosya sayısı da 132 oldu. Böylece 2018 yılından bu yana hem konkordato başvurularında hem de iflas kararında yıllık bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Ayrıca, konkordato sürecinde kesin karar verildikten sonra 3 yıl kadar sürebiliyor, tasdik kararı ortalaması 700 gün, iflas kararı ortalaması ise 423 gün… Dolayısıyla geçen yıl verilen 132 iflas kararı aslında yaklaşık 1,5-2 yıl önce başvurusu kabul edilmiş konkordato dosyalarından oluşuyor. Konkordato verilerinin detayına inildiğinde, geçen yılın tamamında konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısının 827 olduğu görülüyor, konkordato başvurusu reddedilen dosya sayısı ise geçen yıl 701 oldu.

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Sektörel olarak incelendiğinde tekstil sektörü 96 başvuru ile ilk sırada yer alıyor. Tekstil sektörüne ayakkabı, deri, iplik de dahil edildiğinde bu sayı 130'a ulaşıyor. İkinci sıraya bakıldığında ise 91 başvuru ile inşaat geliyor. Diğerleri ise şu şekilde:

Üçüncü sırada 48 başvuru ile metal ürün imalatı
Dördüncü sırada 40 başvuru ile mobilya
Beşinci sırada da 35 başvuru ile gıda

Ekonomim'e konuşan, TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat, konkordato düzenlemesinde bazı eksikliklerin olduğunu vurgulayarak, tedarikçilerin de korunması gerektiğinin altını çizdi. Fayat, "Eğer tedarikçi korunmazsa, bu durum piyasada zincirleme etki yapıyor, konkordato alan firmayla beraber tedarikçileri de ciddi anlamda sıkıntıya düşüyor” sözlerini kullandı.

İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sıkıntıya düşen firmalar korunurken tedarikçi firmaların da unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü konkordatoyu kötüye kullananlar da olabiliyor. Eğer borçtan kaçmak için bunu kullananlar varsa bunu doğru bulmuyoruz. Genel olarak işler durgun, sektörlerinde zarar eden firmalar var. Ancak kar zararın kardeşidir, bu işin doğasında vardır” dedi.

PARA

"2025'TE DE AYNI HIZLA DEVAM EDECEK"

Fayat, konkordatoların yılın ilk yarısında da aynı hızda devam edeceği öngörüsünde bulundu. Faiz düşüşü başlasa da bunun finansmana erişimi bir anda rahatlatmayacağını dile getiren Fayat, yanı sıra kur politikasının da 2024 ile benzer olacağını, bu nedenle ilk yarıda tablonun özellikle sektördeki firmalar için iyi olmayacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
iflas Konkordato
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