2019'da 78 milyar TL 'duman' oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 119,7 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı.

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alırken dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, 1,2 milyonu pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla kurulan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" günlük ortalama 4 bin çağrıya yanıt veriyor.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: AA

