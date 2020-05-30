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  4. 2019'da 78 milyar TL 'duman' oldu

2019'da 78 milyar TL 'duman' oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2020 10:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sigara için vatandaşın cebinden geçen sene 78 milyar lira çıktı.

2019'da 78 milyar TL 'duman' oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye'de 119,7 milyar adet sigara satışı gerçekleştirilirken tiryakilerin cebinden yaklaşık 78 milyar lira çıktı.

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alırken dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, 1,2 milyonu pasif etkilenime maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla kurulan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" günlük ortalama 4 bin çağrıya yanıt veriyor.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: AA

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