FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2019'da demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

2019'da demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Türkiye'den 2019 yılında yapılan demir yolu taşıtı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 147 arttı.

2019'da demir yolu taşıtı ihracatı yüzde 147 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin verilerine göre, 2018 yılında 27 milyon 634 bin dolar olan otomotiv sektörünün alt gruplarından demir yolu taşıtı ihracatı, 2019 yılında 68 milyon 457 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 18 ülke ve bir serbest bölgeye ihracat gerçekleştiren sektör, 2018'de hiç ürün göndermediği 12 ülkeye dış satım yapmayı başardı.

3.3 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Demir yolu taşıtı sektörü, 2018'de ürün gönderilmeyen Avusturya, İspanya, Singapur, Romanya, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Kosova, Libya, Yemen, Azerbaycan ve Kırgızistan'a geçen yıl 3,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektör temsilcileri, önceki yıl numune gönderilen Makedonya'ya ise 2019'da 1 milyon 147 bin dolarlık ihracat yaptı.

TAYLAND'A İHRACAT YÜZDE 110 ARTTI

Demir yolu taşıtı sektöründe en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada Tayland yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2018'e göre yüzde 110 artarak 15 milyon dolardan 31 milyon 695 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya yapılan ihracatta ise yaklaşık 5 kat artış görüldü. Söz konusu ülkenin ihracatı 110 bin dolardan 515 bin dolara ulaştı.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladıKOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı
Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyorYeni model Türkiye'de satışa çıkıyor
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demir yolu taşıtı ihracatı, ihracat,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

KOBİ’ler için ‘e-Fatura’ dönemi başladı

Yeni Renault Clio Türkiye'de satışa çıkıyor

Yeni model Türkiye'de satışa çıkıyor

Elazığ'daki depremin ardından banka borçları da ertelensin çağrısı!

'O borçlar da mutlaka ertelenmeli'

Türk Telekom, Elazığ'da kesintisiz iletişim için tüm tedbirleri aldığını bildirdi

Türk Telekom: İletişim için tüm tedbirleri aldık

DEİK 33. Olağan Genel Kurulu

DEİK 33. Olağan Genel Kurulu

Son dakika: Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Bakan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.