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2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Ucuz ikinci el araç için fırsat...

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinin ekonomide yarattığı dalgalanmanın yankıları sürüyor. Özellikle sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ve dolardaki artış sıfır kilometre araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum vatandaşları 2. el araç alımına yöneltti. 2. el araç alımına yönelik talebin artması ise fiyatların bir anda fırlamasına neden oldu. Beklenen ÖTV indirimi salgın nedeniyle gecikmeye uğradı.

2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Ucuz ikinci el araç için fırsat...

Engel durumunu yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan aldığı rapor ile ispat eden engelli vatandaşlar ÖTV ve KDV dahil olmak üzere fiyatı 303.200 TL’ye kadar olan araçlar için ÖTV muafiyetinden yararlanıyor. Engelli bireylere uygulanan ÖTV indiriminin ardından gözler genel ÖTV indirimine çevrildi. Sıfır ve 2. el araç fiyatlarının tavan yapması vatandaşların belini büktü. Vatandaşlar 2. el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını bulmak için araştırmalarını derinleştirdi. Fiyatlardaki düşüşü bekleyenler ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna da net bir cevap almak için uğraşıyorlar.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre; 2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgili her geçen gün büyüyor. Yedek parça, servis ve MTV konularında daha büyük avantaj sağlayan 2. el araçların maliyeti vatandaşlara daha düşük geliyor. Haziran ayının sonunda ise fiyatların %7-8 oranında artması ön görülüyor.

2020 ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Sıfır kilometre araçlara indirimli bir şekilde kavuşmak isteyen vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği ÖTV indirimine dair devlet kanalından herhangi bir açıklama yapılmadı. 2020 yılının ortalarında yapılması beklenen ÖTV indiriminin koronavirüs pandemisi nedeniyle gecikmeye uğradığı söyleniyor.

ŞU AN KİMLER ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALABİLİR?

1 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan açıklama kapsamında ÖTV’nin detayları şekillendirilmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen ÖTV, lüks ürünler için geliştirilen özel bir vergi türüdür. Genel ÖTV indirimi kararı çıkması için ilgili kanun çerçevesinde indirimden yararlanabilecek gruplar belirlenmiştir.

Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)

Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)

Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan sağlık raporu alarak engel durumunu kanıtlayan kişiler (Kişilerin en az %40 engele sahip olması aranılan şartlardan biridir. Engel durumu %90 ve üzerinde olan engelli bireyler ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilirler.)

ÖTV indirimiyle alınan sıfır kilometre araç kişinin üzerine kayıt ettirilir. Aracın ruhsatına kişinin kendisi dışında üç kişinin daha ismi kayıt edilir. Ruhsatta ismi bulunan kişiler ÖTV indirimiyle alınan araçla trafiğe çıkabilirler. ÖTV indirimiyle satın alınan araç 5 yıl içerisinde satılamaz ya da başka birinin üzerine devredilmez.

DEVLET BANKALARI TAŞIT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

ÖTV indirimine dair herhangi bir gelişme söz konusu değilken devlet bankalarından vatandaşların yüzünü gülümsetecek bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisine yönelik kampanyada faiz oranları 0.49’da getirildi. Belirlenen kredi faiz oranı bankaların anlaşmalı olduğu Toyota, Ford, Honda, Hyundai ve Fiat markalı otomobillerin yerli üretim araç modelleri için geçerli olacak. Başka bir ifadeyle, belirlenen otomobil markalarının yalnızca Türkiye'de üretilen araç modellerinde bankalar finansman destek sağlayacak.

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