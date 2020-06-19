2020'de ÖTV indirimi gelecek mi? Ucuz ikinci el araç için fırsat...

Engel durumunu yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan aldığı rapor ile ispat eden engelli vatandaşlar ÖTV ve KDV dahil olmak üzere fiyatı 303.200 TL’ye kadar olan araçlar için ÖTV muafiyetinden yararlanıyor. Engelli bireylere uygulanan ÖTV indiriminin ardından gözler genel ÖTV indirimine çevrildi. Sıfır ve 2. el araç fiyatlarının tavan yapması vatandaşların belini büktü. Vatandaşlar 2. el araç fiyatları düşecek mi sorusunun cevabını bulmak için araştırmalarını derinleştirdi. Fiyatlardaki düşüşü bekleyenler ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna da net bir cevap almak için uğraşıyorlar.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre; 2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgili her geçen gün büyüyor. Yedek parça, servis ve MTV konularında daha büyük avantaj sağlayan 2. el araçların maliyeti vatandaşlara daha düşük geliyor. Haziran ayının sonunda ise fiyatların %7-8 oranında artması ön görülüyor.