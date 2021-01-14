2020'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 10,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , geçen yılın aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Buna göre, Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,3 geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020'de ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 746 konut satışı ile Ankara ve 1340 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Aralık 2020'de ilk sırayı 2 bin 308 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 789 konut satışı ile Antalya, 273 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Yalova izledi.

İran vatandaşları geçen yıl Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.