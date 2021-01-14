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2020'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 10,3 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 40 bin 812 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020'de ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı.

2020'de yabancılara yapılan konut satışları yüzde 10,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , geçen yılın aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Buna göre, Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,3 geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020'de ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 735 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 bin 746 konut satışı ile Ankara ve 1340 konut satışı ile Bursa izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Aralık 2020'de ilk sırayı 2 bin 308 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 789 konut satışı ile Antalya, 273 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Yalova izledi.

İran vatandaşları geçen yıl Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.

Aralık ayında ise İran vatandaşları Türkiye'den 764 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 724 konut ile Irak, 349 konut ile Rusya Federasyonu ve 224 konut ile Afganistan izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Türkiye genelinde geçen yılın aralık ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,9 azalış göstererek 14 bin 631 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 251 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 azalarak 91 bin 350 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 985 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,9 oldu. Ankara 8 bin 179 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Ardahan oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 azalarak 36 bin 898 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 34,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 391 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 332 konut satışı ile Ankara ve 1789 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,4 azalış göstererek 69 bin 83 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 845 konut satışı ve yüzde 20 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 68,4 oldu. Ankara 7 bin 658 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 5 konut satışı ile İzmir izledi.

Kaynak: AA

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