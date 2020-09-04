2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?

88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçlarının takvime göre bugün açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklanan takvime göre bugün açıklanacaktı. Henüz açıklanmadığı için adaylar sürekli EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranından sonuçları kontrol ediyor.

Sınava giren adaylar sonuçlarını başkanlığın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” bölümünden öğrenebilecek. Adaylar sonuçların açıklanmadığını inceledikçe ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. Özel Güvenlik Sınavına giren adaylar kullanıcı bilgilerini sisteme girerek sınav sonuçlarıyla birlikte, yazılı sınava yaptıkları itiraz sonuçlarını da görebilecek. İşte ÖGG sınav sonuçlarını takip edebileceğiniz EGM sonuç ekranı… ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor merak konusu oldu. Sınava giren adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranından araştırmaya başladı. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında aşağıdaki ÖGG sınav sonuçları öğrenme linkinden sonuçlar öğrenilebilecek. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÖGG sınavı sonuçları hala açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması için 4 Eylül 2020 tarihi belirlenmişti.. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak. ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! ÖGG SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA BİLGİLER Özel güvenlik görevlisi sınavına gören adaylar 7 ve 9 Eylül tarihleri arasında yapılan yazılı sınavlara itiraz edebilecekler. ÖGG yazılı sınav sonucu ne zaman açıklanır merak edenlere 11 Eylül 2020 cuma günü açıklanacağını belirtelim. ÖGG yazılı sınav sonucuna itiraz edenler Halk bankası aracılığı ile itirazı için başvuruda bulunacaklar. İtiraz aşamasından bankaya 10 lira yatırmaları zorunludur. Daha sonra adaylar kendi adlarını vererek yatırdıkları bu tutarla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ Birçok kişi özel güvenlik olmak istiyor fakat özel güvenlik görevlileri ne iş yapar bilinmiyor. Özel güvenlik görevlisi olan kişilerin görev ve sorumlulukları değişebiliyor. İşte özel güvenlik görevlilerinin görevleri!