FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?

2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak. ÖGG sınav sonuçlarının takvime göre bugün açıklanacağı belirtilmişti. Peki Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2020 EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranı!(egm.gov.tr) 88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları açıklandı mı?

88.ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçlarının takvime göre bugün açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklanan takvime göre bugün açıklanacaktı. Henüz açıklanmadığı için adaylar sürekli EGM ÖGG sınav sonuçları öğrenme ekranından sonuçları kontrol ediyor.
Sınava giren adaylar sonuçlarını başkanlığın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” bölümünden öğrenebilecek. Adaylar sonuçların açıklanmadığını inceledikçe ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırıyor. Özel Güvenlik Sınavına giren adaylar kullanıcı bilgilerini sisteme girerek sınav sonuçlarıyla birlikte, yazılı sınava yaptıkları itiraz sonuçlarını da görebilecek. İşte ÖGG sınav sonuçlarını takip edebileceğiniz EGM sonuç ekranı…

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor merak konusu oldu. Sınava giren adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranından araştırmaya başladı. Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında aşağıdaki ÖGG sınav sonuçları öğrenme linkinden sonuçlar öğrenilebilecek. Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılıyor. 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ÖGG sınavı sonuçları hala açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması için 4 Eylül 2020 tarihi belirlenmişti..

Özel Güvenlik sınavı sonuçları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖGG SINAV SONUÇ İTİRAZI HAKKINDA BİLGİLER

Özel güvenlik görevlisi sınavına gören adaylar 7 ve 9 Eylül tarihleri arasında yapılan yazılı sınavlara itiraz edebilecekler. ÖGG yazılı sınav sonucu ne zaman açıklanır merak edenlere 11 Eylül 2020 cuma günü açıklanacağını belirtelim. ÖGG yazılı sınav sonucuna itiraz edenler Halk bankası aracılığı ile itirazı için başvuruda bulunacaklar. İtiraz aşamasından bankaya 10 lira yatırmaları zorunludur. Daha sonra adaylar kendi adlarını vererek yatırdıkları bu tutarla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUK VE YETKİLERİ

Birçok kişi özel güvenlik olmak istiyor fakat özel güvenlik görevlileri ne iş yapar bilinmiyor. Özel güvenlik görevlisi olan kişilerin görev ve sorumlulukları değişebiliyor. İşte özel güvenlik görevlilerinin görevleri!

Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,

Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,

Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,

Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,

Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma

Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlisi olmak için belirli şartlar bulunur bu şartlar silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlilerine göre değişiklik gösteriyor. İşte özel güvenlik görevlisi olma şartları!

Sabıkanızın temiz olması gerekiyor. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için 18 yaşını doldurup 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak yeterli oluyor.Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için 21 yaşını doldurmak gerekiyor. Özel güvenlik görevlisi başvurularına hem kadın hem de erkekler başvurabilir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur merak edenlerin yaşadığı illerde bulunan, özel güvenlik görevlisi sertifikası veren kurumlara başvurması yeterlidir. Başvuru sırasında silahlı özel güvenlik görevlisi ya da silahsız olarak bir seçenek belirtmek zorunludur. Sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ünün özel güvenlik görevlisi sınavlarını takip ederek sınavlarda başarılı olmak yetiyor. Özel güvenlik görevlisi sınavlarında başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor? Özel güvenlik görevlisi sınavlarını geçmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ÖGG sınavında 60 puan almak gerekiyor. Her sene düzenli olarak 6 kere yapılan özel güvenlik görevlisi sınavına 4 kez üst üste sınav harcı ödeyerek katılım yapılabilir. Silahli ve silahsız özel güvenlik görevlisi için aranan şartlar farklıdır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılırTrump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyorAraç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihi... İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Türkiye'nin en yükseği, dünyanın üçüncüsü olacak!
Oran yüzde 25 arttırıldı
Oran yüzde 25 arttırıldı
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Sosyal yardım paraları yattı mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2022 Engelli aylığı ne zaman yatacak? Yaşlı aylığı yatıyor mu? Bakan açıkladı: Yaşlı ve engelli maaşı yatıyor!
Yaşlı ve engelli aylıkları yatıyor!
Bakan Selçuk duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı
Bakan duyurdu: Bugün hesaplara yatacak
Motorinde 15 kuruş indirim bekleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları!
Bekçi alımı hangi illerde olacak? Bekçi maaşı ne kadar?
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Memurlara ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları artırıldı
Oran yüzde 25 arttırıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.