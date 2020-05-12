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2020 Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı. İlk taksit mayıs ayı boyunca ödenecek, ikinci taksit ise kasım ayı itibariyle ödenecek.

2020 Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son tarih ne zaman?

Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ilk taksiti mayıs ayı itibariyle başladı.

İlk taksit ödemeleri mayıs ayı itibariyle yapılacak, ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

2019'da satın aldığı evin 2020 yılı vergisini alıcı ödemek zorunda, 2020 yılında satın alınan evlerin vergisi ise satıcıya ait. Çünkü 2020'de ev alan kişiler, 2021 yılından itibaren emlak vergisi mükellefi olacaklar.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK?

Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşıyan kişiler emlak vergisi ödemez. Aranılan emlak vergisi muafiyeti şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır; Söz konusu konutun 200 metrekareden daha küçük olması ve bu haktan yararlanacak olan konut sahibinin kendi adına kayıtlı başka bir taşınmazı bulunmaması kaydı ile hiçbir geliri olmayan kişiler, ev hanımları, şehit yakınları, gaziler ve emekliler emlak vergisi ödemiyorlar.

İADESİNİ İSTEYİN

Emlak vergisi muafiyeti hakkından yararlanmak isteyen kişilerin bunu taşınmazın adres olarak kayıtlı olduğu belediyede yer alan tapu dairesine giderek verdiği dilekçe ile beyan etmesi gerekiyor. Yine bu kişinin daha önceden ödemiş oldukları emlak vergisi varsa fazla ödenen emlak vergisi geri alınabiliyor. Burada zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanıyor ve 5 yıllık ödenen emlak vergisi tutarı toplu para olarak ödeniyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?

Emlak vergisi ilgili konutun bulunduğu ilçenin belediyesinin internet sitesinden online olarak kredi kartıyla ödenmektedir.

EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Her emlakın vergisi aynı değildir. Konut veya dükkanın konumuna göre emlak vergisinin miktarı değişebilmektedir.

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