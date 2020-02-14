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'2020 gayrimenkul yılı olacak'

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

İNDER Başkanı Durbakayım, konut satışlarına ilişkin, "Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı. 2020’nin gayrimenkul yılı olacağını söylemek mümkün." dedi.

'2020 gayrimenkul yılı olacak'

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarına ilişkin, "Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı. Aylık bazda yüzde 0,79’a gerileyen konut kredisi faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi ve söz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42,2 bin adet oldu." açıklamasında bulundu.

Durbakayım yaptığı yazılı açıklamayla konut satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konut satışlarında son 10 yılın en yüksek yıl başlangıcının yaşandığını aktaran Durbakayım, ülke genelinde konut satışlarının 113 bin 600 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Bu gelişmenin 2020 için olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Durbakayım, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı. Aylık bazda yüzde 0,79’a gerileyen konut kredisi faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi ve söz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42,2 bin adet olarak gerçekleşerek 50 bin adetlik hedefe doğru büyük bir hamle yaptı.

Ekonomideki düzelme algısının yüksek olduğunu teyit eden bu satış rakamların, ilk el satışlardaki etkisi şimdilik sınırlı oldu. Geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 16 artış göstererek 36 bin adet olan ilk el satış rakamının, yılın ilk yarısında toplam satışlar içindeki payını daha da artırmasını bekliyoruz. Bu beklentimizin gerçekleşmesi için kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yayılacak olması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz."

Yabancıların Türkiye ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Nazmi Durbakayım, şöyle devam etti:

"Türkiye gayrimenkul piyasasındaki prim potansiyelinin farkında olan yabancı yatırımcıların alımlara devam etmesi, yılın ilk ayındaki alımlarını artırdı ve 3 bin 900 adetlik satış seviyesine ulaştı. Bu kulvardaki satışların ivmeli bir şekilde devam etmesini ve yıl sonunda 50 bin bandını aşmasını öngörüyoruz. Tüm bu veriler ışığında 2020’nin gayrimenkul yılı olacağını söylemek mümkün. Özellikle yatırım amaçlı satışların yoğunlaşacağı bu yıl içinde, fiyat artış beklentisinin arttığı bu yılda, sektördeki prim potansiyelinin sürükleyici bir etken olacağını göreceğiz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
emlak, yatırımcı, gayrimenkul,

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