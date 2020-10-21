2020 Grip aşısı fiyatı açıklandı... Grip aşısı 5 puan hesaplama! 2020 Grip aşısı ne kadar oldu? e-Nabız grip aşısı kaç para?

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından sonra grip aşısı gündem oldu. Sonbaharın başlaması ile grip aşısı zamanınında gelmesiyle birlikte yeni grip aşısı fiyatı ne kadar olacak araştırılıyordu! e-Nabız grip aşısı kaç para merak edenler için son dakika açıklaması geldi. Peki kimlere grip aşısı yapılıyor?İşte e-Nabız'a son dakika eklenen grip aşısının fiyatı! GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR 2020 ? Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin merak ettiği grip aşısının yeni fiyatı açıklandı. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı da değişmeyerek 72,64 lira oldu. Peki grip aşısı puan hesaplama nedir? GRİP AŞISI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR? Koronavirüs salgınından dolayı binlerce kişi grip aşısı olmak için kış aylarının yaklaşmasını bekliyordu. Sonbaharın gelişi ile birlikte grip aşısı mevsimi de gelmiş oldu. Grip aşısı kimlere yapılacak tartışmaları sürerken, bir kişinin grip aşısı olabilmesi için “Charlson Risk Skoru”na göre 5 puanı alması gerekiyor. Grip aşısı olacak kişilerde Charlson Risk Skoru skoru kullanılacak ve bu skora göre aşı yapılacak. Peki, grip aşısı puan hesaplama nasıl yapılır?

GRİP AŞISI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Grip aşısı ile ilgili Sağlık Bakanlığı henüz net bir açıklama yapmadı. Kimlere grip aşısı yapılacak, grip aşısı puan hesaplama nasıl yapılacak netlik kazanmadı. Fakat sosyal medyaya yansıyan, bakanlığın logosunun yer aldığı 'Charlson Risk Skoru' puanlamasına göre puanı tutan ve birincil risk grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı yapılacağı iddia edildi. Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın yaptığı habere göre grip aşısı puan hesaplama, "Yüksek, orta ve çok düşük riskli" olarak aile hekimleri tarafından puanlandırılacak. Risk skorunda yer alan hastalıklardan hiçbirine girmeyen kişilere "0" verilerek "risksiz"; 1-2 puanı olanlar ise "çok düşük riskli" kabul edilecek. Bu kişilere grip aşısı yapılmayacak. 3-4 puanda olanlar "orta riskli" kabul edilecek ancak bu kişiler aşı için ikinci fazı bekleyecek. Skor tablosuna göre 5 ve üzerinde puanı olanlar ise "yüksek riskli" kabul edilecek. Hasta kişiler aile hekiminin grip aşısı skoru açıklamasından sonra reçeteyle eczaneden ilacını alacak ve reçeteyi tekrar aile hekimine giderek aşısını yaptırabilecek.

GRİP AŞISI OLACAK KİŞİLER NASIL BELİRLENECEK? Kısa sürede tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle grip aşısına ilgi arttı. Sonbahar ayının başlamasıyla birlikte grip aşısı mevsimi de gelmiş oldu. Herhangi bir vatandaşın eczaneye giderek yaptırdığı grip aşısı artık e-Nabız aracılığı ile yapılacak. Eczanelerde artık eskisi gibi grip aşısı yapılmayacak. Bu yıl koronavirüsten dolayı grip aşısına aile hekimleri karar verecek. Grip aşısı olacak kişiye renkli reçete verilecek ve hasta eczanelerden aşısını temin edebilecek. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında grip aşısının kullanıldığını bu yıl koronavirüsten dolayı bu saynın yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığını ve depolara sevk edileceği açıkladı. GRİP AŞISI OLMA ŞARTLARI NELER? Koronavirüsten dolayı hayatımıza giren yeni grip aşısı sistemi nasıl işleyecek merak ediliyor. Grip aşısı olma şartları nedir, grip aşısı olmak için ne yapmalı merak eden vatandaşlar, yetkililerin yaptığı açıklamaları araştırıyor. Edinilen bilgiye göre renkli reçete sistemi üzerinden entegre edileceğini açıklayan Mehmet Ertekin ilk kimler aşı olacak açıklama yaptı: “Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" diye konuştu.

ECZANELERDE GRİP AŞISI STOĞU NE KADAR OLACAK? Antalya üzerinden örnek veren Ertekin, Antalya'da bulunan 1200 eczanede, en az grip aşısı kaydı alanın sayısının 100 -150 hasta olduğunu söyleyerek şunları aktardı; “Daha yüksek sayılar da var. Lakin bunu karşılamayacağını en başından beri söylüyorduk. Çünkü yeterli sayıda aşı planlaması yapılmadı. Bunun dışında bakanlığın ayrı bir planlaması varsa o konuda bize bilgi gelmedi. Şu an mevcut bilgiler peyderpey gelecek aşılar için bu sistem üzerinden yetersiz de olsa öncelikliler üzerinden yürütülecek. Bu biraz daha ihtiyaç sahiplerini öne almak anlamına geldiği için çözüm odaklı bir hareket olarak kabul edilecek" dedi. ECZANEYE GRİP AŞISI İÇİN İSİM YAZDIRILIYOR MU? Grip aşısı olmak için eczaneye isimlerini yazdıran ve grip aşısı kaydı yaptıran vatandaşlar, eczanelerdeki grip aşısı kaydı geçerli olacak mı merak ediyor.

Mehmet Ertekin eczanelerdeki grip aşısı kaydına dikkat çekerek, “Ciddi sayıdaki talebe oranla aşı gelseydi gerçekleşecekti. Fakat stok sayısı düşük, hasta sayısı yüksek, kronik hastalarla 65 yaş üstün toplamı 10 milyonu buluyor denildi. O kadar aşı maalesef o grup için bile gelemeyeceği için öncelikliler için depolarımızdan hasta üzerinden takip edilecek" dedi.