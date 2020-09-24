2020 İBB burs başvuru formu! İBB bursu ne kadar? İBB burs başvurusu tarihleri! İBB bursu başvuru şartları!

İBB burs başvuruları 15 Eylül itibari ile başladı. 30 bin öğrenciye burs verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu öğrencilerin muhtaçlık durumunu inceleyecek. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden birisi olan burs desteğini almak için öğrenciler, 2020 İBB burs başvuruları nasıl yapılır, İBB burs ücreti kaç para araştırılıyor. İBB burs başvurusu tarihlerini araştıran öğrenciler duyuruda 14 Ekim'e kadar devam edeceğini öğrendi. İBB burs başvurusu belgeleri neler merak ediliyor. İşte2020 İBB burs başvuru şartları ve detayları!

2020 İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 30 bin öğrenciye verdiği burs ihtiyaç sahibi öğrencileri heyecanlandırdı. 15 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 14 Ekim tarihine kadar devam edecek. İBB bursundan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/BasvuruGiris.aspx adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, Ad-Soyad, Anne veya Baba T.C kimlik numarası ve doğrulama kodunu girdikten sonra başvurularını yapabilecekler. PekiİBB burs ücreti ne kadar?