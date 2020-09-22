2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?

Koronavirüsten dolayı evden dışarı çıkmayı tercih etmeyen ama evden çalışarak para kazanmak isteyen kadınların tercih ettiği evde paketleme işi çok merak ediliyor. Evde paketleme işi için nereye başvurulur, evde paketleme işi aylık geliri ne kadardır merak edilen sorulan arasında yer alıyor.

Ev kadınlarına destek olmak amacıyla İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işinde; nikah şekeri, sabun, tel toka, kulak çubuğu paketleme ve poşet katlama gibi işler yer alıyor. Bu projeye katılan kadınların ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıları olumlu yönde devam ediyor. İŞKUR'un desteği ile yapılan evde paketleme başvurusu için yapılması gerekenlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Ev kadınlarının çalışma hayatına katılması için İŞKUR'un desteklediği evde paketleme işi nasıl yapılır? İŞKUR evde paketleme başvuru formu nasıl doldurulur?

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU NASIL, NEREYE YAPILIR?

Daha çok kadınların kulaktan kulağa duymasıyla yayıyan evde paketleme işi başvurusu nereye yapılır merak ediliyor. İŞKUR evde paketleme işine nasıl başvurulur araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Evde paketleme işine katılmak isteyen kadınlar, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptıracak. Kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu dolduracak.