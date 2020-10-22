2020 Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi... Hangi kurum kaç tane personel alıyor 2020? KPSS puan türüne göre işçi alan kurumlar!

Bugün KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırmaya başladı. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları için, hangi kurum kaç personel alıyor araştırdık. KPSS sonuçları açıklanan adayların araştırmalarına yardımcı olmak için, kadrosuna personel alan kurumların tam listesi...
ÖSYM 22 Ekim'de KPSS sonuçlarını açıklayacağını duyurdu. Bu sabah yapılan açıklamanın ardından sonuçlar erişime açıldı. Memur adayları KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar devlet kadrosuna alınacak kurumların hangi pozisyonda personel aldığını araştırmaya başladı. 2020 devlet kadrolarına personel alan kurumlar listesini araştıran memur adayları için araştırma yaptık. Binlerce kişinin heyecanla beklediği KPSS 2020 memur alımlarının yapılması için adaylar gün sayıyor. İşte devlet kurumları açık kadro ilanları!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. KPSS puan türüne göre işçi alan kurumların hangisi olduğu merak ediliyor. Memur olmak isteyen adayların araştırdığı, KPSS ile memur alımı yapan kurumlar hangileri araştırdık. Bazı adayların merak ettiği, KPSS sonuçlarına göre toplu olarak yayınlanmayacak ilanlar; İşçi alım ilanları, 4/B'li personel alım ilanları, mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı, Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı, ve askeri kurumlara sivil memur alımı olarak açıklandı. İşte üniversitelerde ve çeşitli devlet kurumlarında memur alanların listesi...
1 ENGELLİ,
1 TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 ENGELLİ OLMAK ÜZERE 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
2 UZMAN 1 İÇ DENETÇİ ALACAK(GÜNCEL İLAN)
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
20 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
50 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 İÇ DENETÇİ ALACAK
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
67 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
40 ADAY MESLEK MEMURU, ÜÇÜNCÜ KATİP, MUAVİN KONSOLOS, ATAŞE, ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURU ALACAK
27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
30 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
15 ARAŞTIRMACI ALACAK
42 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BİLGEM 2 PERSONEL ALACAK
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
2 MEMUR ALACAK
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
8 PERSONEL ALACAK
100 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
496 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
16 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 İÇ DENETÇİ ALINACAK
56 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KKÖ, İH, MK) ALIMI (DÜZELTME)
1 ADET İÇ DENETÇİ ALACAK
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜSSİDE 32 PERSONEL ALACAK
TÜSSİDE 2 PERSONEL ALACAK
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
90 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
102 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
1 MEMUR ALACAK
13 MEMUR ALACAK
1 MEMUR ALACAK
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
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