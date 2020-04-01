FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2020 Nisan Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

2020 Nisan Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Ev, taşıt almak veya başja ihtiyaçları gidermek için kredi çekecekler olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyorlar. Özellikle faiz oranlarında düşüş var mı merak ediliyor. İşte 2020 Nisan ayı faiz oranları...

2020 Nisan Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız şu zorlu günlerde farklı g için kredi çekmek gerekebiliyor. Şu dönemde toplu taşımadan uzak durmak isteyenler araba almak için taşıt kredisi faiz oranlarını, başka ihtiyaçları olanlar da tüketici kredisini araştırıyorlar. Özellikle faiz oranlarında bir düşüş yakalayarak avantajlı şartlarda kredi çekmek istiyorlar.

2020 NİSAN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Korona virüs nedeniyle gerek Türkiye gerekse de dünya piyasaları her gün yeni bir gelişmeye gebe. Peki bankalar, taşıt, tüketici ve konut kredi faiz oranlarında indirim yaptılar mı? İşte 10 bin TL 60 Ay Vade için güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.95
Konut kredisi: 0,93

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.68
Konut kredisi: 1,29
Taşıt kredisi: 1.03

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.97
Ev kredisi: 0.95

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.99

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.69
Konut kredisi: 1.14
Taşıt kredisi: 0.99

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.99
Standart konut kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.09

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.11
Konut kredisi: 0.99

DENİZBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.69
Tüketici kredisi: 1.16
Taşıt kredisi: 1.09

ING FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.99
Tüketici kredisi: 1.09
Taşıt kredisi: 0.99

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
AYM'den flaş emekli aylığı kararı! Hak ihlali sayıldıAYM'den flaş emekli aylığı kararı! Hak ihlali sayıldı
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
banka kredisi, Faiz oranları,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kamu katılım bankalarından hane halkına yeni destek paketi! İşte şartlar

Kamu katılım bankalarından hane halkına yeni destek paketi! İşte şartlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte rakamlar

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

Bu hastalıklara sahip olanlar 1800 prim günü ile emekli oluyor

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan koronavirüse karşı verilen desteklerle ilgili açıklama

Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek

Halkbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek

İstanbul Kalkınma Ajansından koronavirüs projelerine 51 milyon lira destek

İstanbul Kalkınma Ajansından koronavirüs projelerine 51 milyon lira destek

Farkında olmasanız da hesabınıza haciz koyulmuş olabilir!

Farkında olmasanız da hesabınıza haciz koyulmuş olabilir!

Yanlış ödenen emekli aylığının toptan geri istenmesi hak ihlali sayıldı

AYM'den flaş emekli aylığı kararı! Hak ihlali sayıldı

AGİ ne kadar? Nisan 2020 AGİ hesaplama!

Nisan ayında ne kadar AGİ yatacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.