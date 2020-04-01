2020 Nisan Güncel Kredi faiz oranları: Taşıt, konut ve tüketici kredilerinde son durum!

Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız şu zorlu günlerde farklı g için kredi çekmek gerekebiliyor. Şu dönemde toplu taşımadan uzak durmak isteyenler araba almak için taşıt kredisi faiz oranlarını, başka ihtiyaçları olanlar da tüketici kredisini araştırıyorlar. Özellikle faiz oranlarında bir düşüş yakalayarak avantajlı şartlarda kredi çekmek istiyorlar.

2020 NİSAN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Korona virüs nedeniyle gerek Türkiye gerekse de dünya piyasaları her gün yeni bir gelişmeye gebe. Peki bankalar, taşıt, tüketici ve konut kredi faiz oranlarında indirim yaptılar mı? İşte 10 bin TL 60 Ay Vade için güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.94

Konut kredisi: 0.94

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.95

Konut kredisi: 0,93

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Dijital ihtiyaç kredisi: 1.68

Konut kredisi: 1,29

Taşıt kredisi: 1.03

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.97

Ev kredisi: 0.95

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 0.99

Konut kredisi: 0.99

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.69

Konut kredisi: 1.14

Taşıt kredisi: 0.99