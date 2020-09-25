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2020 Samsung Galaxy S20 FE'nin öne çıkan özellikleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2020 11:20 | Son Güncelleme

2020 Samsung Galaxy S20 FE'nin öne çıkan özelliklerine hızlıca baktık. Neden Samsung Galaxy S20 FE?

2020 Samsung Galaxy S20 FE'nin öne çıkan özellikleri

2020 Samsung Galaxy S20 FE’nin özelliklerine bakalım mı? Kafa karıştırmadan yeni Samsung Galaxy S20 FE'deki öne çıkan özelliklere bakalım. Yeni Samsung modelinin dikkat çeken özelliklerini değerlendirdik.

2020 SAMSUNG GALAXY S20 FE’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S20 FE, 23 Eylül 2020’de tanıtıldı. Markanın amiral gemisi olan Samsung Galaxy S20 FE, merak uyandırdı. Sınıfı için dikkat çeken özellikleri olan akıllı telefon hakkında detaylar için okumaya devam edin…

SAMSUNG GALAXY S20 FE

Bu yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri kesinlikle Samsung’un yeni Galaxy S20 FE’si. Model ismindeki FE takısının “Fan Edition” kelimelerinden geliyor. Peki, Galaxy S20 FE ne zaman Türkiye’ye gelecek ve Galaxy S20 FE fiyatı ne?

SAMSUNG GALAXY S20 FE NE ZAMAN TÜRKİYE’DE?

Öncelikle pek çok kişi, Samsung Galaxy S20 FE ne zaman Türkiye’ye gelecek diye merak ediyor. Samsung Galaxy S20 FE Türkiye satışları 23 Ekim tarihinde başlıyor.
Bundan önce Samsung Galaxy S20 FE almak isteyenler ön sipariş oluşturabiliyor. Türkiye kullanıcısı için tam altı farklı renk seçeneğiyle beraber geliyor.

SAMSUNG GALAXY S20 FE FİYATI NE?

Samsung Galaxy S20 FE fiyatı da en çok merak edilen erden biri. Samsung Galaxy S20 FE fiyatı 6.499 TL’den başlıyor. Samsung Galaxy S20 FE fiyat bilgisi önemli ama sınırlı bir süre için ön siparişe özel Galaxy Buds Plus kablosuz kulaklık hediyesi de önemli. Pek çok kişi, bu nedenle ön sipariş veriyor.

SAMSUNG GALAXY S20 FE ÖZELLİKLERİ LİSTESİ
  • Akıllı telefon 6,5 inç Full HD+ 120 Hz Dinamik AMOLED ekran kullanıyor.
  • 6 GB RAM + 128 GB depolamalı MicroSD var.
  • Arkasında 12 megapiksel F1.8 geniş açı + 12 megapiksel F2.2 ultra geniş açı + 8 megapiksel F2.0 3x telefoto kameraları var.
  • Önünde 32 megapiksel F2.0 selfie kamerası barındırıyor.
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 15W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pille sahip.
  • Galaxy S20 ailesi gibi belirli pazarlarda Exynos 990, belirli pazarlarda da Snapdragon 865 ile satılacak.

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