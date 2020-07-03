FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Kira artış oranı Temmuz 2020 için nihayet belli oldu. Vatandaşların uzun süredir merak ettiği Temmuz kira artış oranı açıklandı. Peki ev sahiplerinin ve kiracıların merakla beklendiği Temmuz kira zammı ne kadar? İşte detaylar...

2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı 2020 yılı için belli oldu. Şimdi vatandaşlar “Temmuz ayı kira artışı ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor. TÜİK tarafından kira artış hesaplamasında kullanılan enflasyon oranlarının duyurulmasının ardından ev sahipleri kiracılarına yapacakları zamları, kiracılar da ev sahiplerine ödeyecekleri zamlı kira bedelini hesaplamaya başladı.

2020 Temmuz kira artış oranı

Temmuz ayı kira artış oranı TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Haziran ayında tüketici fiyatları 1.13 artarken yıllık enflasyon ise %12.62 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarında gerçekleşen 6 aylık artış %5.75 olurken 12 aylık ortalamaya göre ise artış %11.88 olarak bildirildi.

Temmuz ayı kira zammı

Açıklanan TÜİK verilerine göre kira artışı Temmuz 2020 için oran olarak %11.88 şeklinde belirlendi. Bu durumda ev sahipleri tarafından kiracılara yapılacak TÜFE üzerinden tavan artış oranı yani Temmuz ayı kira artışı 2020 yılında %11.88 olarak gerçekleştirilecek.

Temmuz ayı kira artışı 2020 hesaplama

Temmuz ayı kira artışı %11.88’lik oran üzerinden her kiracı ve ev sahibi tarafından hesaplanabiliyor. Örneğin 1.000 TL’lik kira bedeli %11.88 zam oranına göre 118.80 TL artış ile 1.118,80 TL olacak. Buna göre kirası 1.100 TL olanlar 1.230 TL, 1.200 TL olanlar 1.342 TL, 1.300 TL olanlar 1.454 TL, 1.400 TL olanlar 1.566 TL, 1600 TL olanlar 1.790 TL, 1.700 TL olanlar 1.901 TL, 1.800 TL olanlar 2.013 TL, 1.900 TL olanlar 2.125 TL, 2.000 TL olanlar 2.237 TL, 2.500 TL olanlar 2.797 TL ve 3.000 TL olanlar 3.356 TL olarak yeni kiralarını ödeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Bakan açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor

Bakan açıkladı: Elektriğe yeni tarife geliyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

Sigara içenler dikkat! Resmen başladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı’dan 'ekmek fiyatı' açıklaması

Dolandırıcılar artık bu yolu kullanıyor! Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...

Noterde işlem yaparken bunlara dikkat edin...

Son 7 yıllık iş hayatına bakılıyor! Emeklilikte büyük avantaj için şartlar...

Son 7 yıllık iş hayatına bakılıyor! Emeklilikte büyük avantaj için şartlar...

Bakan Pakdemirli '38,6 milyon liralık Süt İçerik Analiz Desteği bugün ödenecek'

Bugün hesaplara yatıyor

Tam 8 yıl daha erken emekli olmak mümkün! Hemen kontrol etmek için...

Tam 8 yıl daha erken emekli olmak mümkün! Hemen kontrol etmek için...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.