2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı 2020 yılı için belli oldu. Şimdi vatandaşlar “Temmuz ayı kira artışı ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor. TÜİK tarafından kira artış hesaplamasında kullanılan enflasyon oranlarının duyurulmasının ardından ev sahipleri kiracılarına yapacakları zamları, kiracılar da ev sahiplerine ödeyecekleri zamlı kira bedelini hesaplamaya başladı.
Temmuz ayı kira artış oranı TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Haziran ayında tüketici fiyatları 1.13 artarken yıllık enflasyon ise %12.62 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarında gerçekleşen 6 aylık artış %5.75 olurken 12 aylık ortalamaya göre ise artış %11.88 olarak bildirildi.
Açıklanan TÜİK verilerine göre kira artışı Temmuz 2020 için oran olarak %11.88 şeklinde belirlendi. Bu durumda ev sahipleri tarafından kiracılara yapılacak TÜFE üzerinden tavan artış oranı yani Temmuz ayı kira artışı 2020 yılında %11.88 olarak gerçekleştirilecek.
Temmuz ayı kira artışı %11.88’lik oran üzerinden her kiracı ve ev sahibi tarafından hesaplanabiliyor. Örneğin 1.000 TL’lik kira bedeli %11.88 zam oranına göre 118.80 TL artış ile 1.118,80 TL olacak. Buna göre kirası 1.100 TL olanlar 1.230 TL, 1.200 TL olanlar 1.342 TL, 1.300 TL olanlar 1.454 TL, 1.400 TL olanlar 1.566 TL, 1600 TL olanlar 1.790 TL, 1.700 TL olanlar 1.901 TL, 1.800 TL olanlar 2.013 TL, 1.900 TL olanlar 2.125 TL, 2.000 TL olanlar 2.237 TL, 2.500 TL olanlar 2.797 TL ve 3.000 TL olanlar 3.356 TL olarak yeni kiralarını ödeyecek.
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