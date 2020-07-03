2020 Temmuz kira artış oranı açıklandı! Temmuz ayı kira artış oranı nedir? Temmuz ayı kira zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran enflasyon verilerinin ardından kira artış oranı 2020 yılı için belli oldu. Şimdi vatandaşlar “Temmuz ayı kira artışı ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor. TÜİK tarafından kira artış hesaplamasında kullanılan enflasyon oranlarının duyurulmasının ardından ev sahipleri kiracılarına yapacakları zamları, kiracılar da ev sahiplerine ödeyecekleri zamlı kira bedelini hesaplamaya başladı.

2020 Temmuz kira artış oranı

Temmuz ayı kira artış oranı TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Haziran ayında tüketici fiyatları 1.13 artarken yıllık enflasyon ise %12.62 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatlarında gerçekleşen 6 aylık artış %5.75 olurken 12 aylık ortalamaya göre ise artış %11.88 olarak bildirildi.

Temmuz ayı kira zammı

Açıklanan TÜİK verilerine göre kira artışı Temmuz 2020 için oran olarak %11.88 şeklinde belirlendi. Bu durumda ev sahipleri tarafından kiracılara yapılacak TÜFE üzerinden tavan artış oranı yani Temmuz ayı kira artışı 2020 yılında %11.88 olarak gerçekleştirilecek.