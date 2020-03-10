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  4. 2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi

2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2020 18:02 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2020 yılı fitre miktarı açıklandı. Diyanet, 2020 yılı için asgari fitre miktarı 27 TL olarak belirledi.

2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Dr. Ekrem Keleş başkanlığında yaptığı toplantı sonucu aldığı karara göre, 2020 yılı için asgari fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl fitre miktarı 23 liraydı.

RAMAZAN 24 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'ta bitecek.

Ramazan ayı içinde olan Kadir Gecesi ise takvime göre 19 Mayıs gecesi görünüyor.

RAMAZAN BAYRAMI

23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.

24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı

23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi

24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü

26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü

KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

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Diyanet,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadarmı gereksiz bir kurum olur ? Tarikatlar cemaatler ne kadar zarar veriyorsa Kurum olarak bunlarda zarar veriyor. Yazık kuranla bile çelişen sözüm ona dini kurum .
Basit hesap 27x4=108 x 30=3240 TL başka bişey yazmaya gerek yok zaten bu hesabın içinde gezme tozma kira fatura yok 4 kişilik ailenin yeme içme parası
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