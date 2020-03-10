2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Dr. Ekrem Keleş başkanlığında yaptığı toplantı sonucu aldığı karara göre, 2020 yılı için asgari fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.
Geçen yıl fitre miktarı 23 liraydı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'ta bitecek.
Ramazan ayı içinde olan Kadir Gecesi ise takvime göre 19 Mayıs gecesi görünüyor.
RAMAZAN BAYRAMI
23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.
24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı
23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi
24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü
26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü
KURBAN BAYRAMI
Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.
30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi
31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü
3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü
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