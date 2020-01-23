2020'nin ilk kira sertifikası 630 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım'ın iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş aracılığı ile 16 Ocak 2020'de 630 milyon TL tutarında, 76 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre; katılım bankaları arasında 2019 yılında en fazla yurt içi TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren ve 2020 yılı için SPK'dan 12 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç tavanı onayı alan Vakıf Katılım, yılın ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım’ın iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş aracılığı ile 16 Ocak 2020’de gerçekleştirdiği 630 milyon TL tutarında, 76 gün vadeli kira sertifikası ihracı yatırımcıdan ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Vakıf Katılım olarak temel amacımız, sadece katılım bankacılığı sektöründeki mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, bu sektörü ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisini daha da büyütmektir." ifadelerini kullandı.