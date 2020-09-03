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2021 asgari ücret ne kadar olacak? Ağustos enflasyon oranı açıklandı, 2021 asgari ücret belli oldu mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2012 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2012 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.

2021 asgari ücret ne kadar olacak? Ağustos enflasyon oranı açıklandı, 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2012 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,77, aylık yüzde 0,86 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2012 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüde 0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış gerçekleşti.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli çalışanlara ağustos ayı enflasyon oranı açıklandığını belirtelim. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Ağustos ayı enflasyon oranına göre 2021 asgari ücret miktarı nedir?

2021 asgari ücret zammı ne zaman gelecek?

Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları memur ve emeklilerinkinden farklı olarak belirleneceği için, asgari ücretli çalışanlar; 2021 asgari ücret ne kadar oldu, 2021 asgari ücret belli oldu mu sorularının cevabını arıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etmiş ve tahmini enflasyon oranını açıklamıştı. Peki 2021 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zamları her yıl olduğu gibi Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücretle çalışanların maaşlarını belirleyen enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verilecek. 2021 Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilmeye başlanacak ve 2021 Aralık ayına kadar zamlı verilecek.

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