2021 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon oranı açıklandı, 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Enflasyon oranı tahmininin açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli çalışanlar için tahmini enflasyon oranı açıklandı. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2021 asgari ücret miktarı nedir?
Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları memur ve emeklilerinkinden farklı olarak belirleneceği için, asgari ücretli çalışanlar; 2021 asgari ücret ne kadar oldu, 2021 asgari ücret belli oldu mu sorularının cevabını arıyor. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla asgari ücretli çalışanların ne kadar maaş alacağına dair tahmini bir rakam revize etti. Peki 2021 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zamları her yıl olduğu gibi Aralık ayında yapılan görüşmeler sonucunda belirlenecek. 2021 Ocak ayı itibari ile asgari ücret zamlı olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücretle çalışanların maaşlarını belirleyen enflasyon oranı kararı Aralık ayı sonunda net olarak verilecek. 2021Ocak ayı itibariyle zamlı olarak asgari ücret verilmeye başlanacak ve 2021 Aralık ayına kadar zamlı verilecek.
Asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de, tahmini enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2012 asgari ücret miktarı ne kadar sorusunun cevabı oldu. Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahmini rakamlarını revize etti. Merkez Bankası yetkilileri pandemi sürecinden bu yana ilk kez fiziksel olarak bir araya gelirken;
Başkan Murat Uysal, "Belirsizlik halen yüksek seyretmekte" dedi. Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahminlerini de revize etti. Asgari ücret ile çalışan vatandaşların maaşları, memur ve emekli maaşlarından farklı olarak belirleniyor. Memur ve emekliler yılda iki defa zam alırken asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları bir yıllık olarak belirleniyor.
Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlemlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.
Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.
Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.
Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz
Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı
Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır
Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz
İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranlarındaki düşüş bu artışı sınırladı
Tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti
Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynaklı artış kaydetti
Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz
Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik nispeten yatay seyretti
Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte kompozisyonu değişmiştir
Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 7,4)
Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 5,4)
Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz
Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 yıl sonunda yüzde 8,9-10,9 aralığında - Orta noktası yüzde 8,9- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.( Önceki yüzde 5,5-9,3 aralığı ile yüzde 7,4)
Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 3,9-8,5 aralığında- orta noktası yüzde 6,2 - gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 3,0-7,7 aralığı ile yüzde 5,4)
2020 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e güncelledik
TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükselişin 2020 yılı enflasyonunda etkisi +0,5 puan, gıda enflasyonu varsayılındakii güncellemenin etkisi +0,2
2021 gıda enflasyonu tahminini yüzde 7,0'dan yüzde 8,0'a güncelledik
Kredi büyümesi ve kompozisyonunun iç ve dış denge üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.
Toparlanma hızı normalleşmenin seyrine bağlı olacak
Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliği yönünde belirlemeye devam edeceğiz
Yılın ikinci yarısı itibariyle arz yönlü etkilerin giderek azalmasını öngörüyoruz.
Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık
Attığımız likitide adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz
Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.
İkinci dalga konusu daha önce yaşanan kadar ekonomiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve etki yaratmayacak gibi gözüküyor
(Rezervlerle ilgili soru üzerine) Rezervlerde böyle dönemlerde bir miktar dalgalanma olması doğal, Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu öngörüyoruz.
Piyasa koşulları elverdiği sürece rezervlerimizdeki artış politikamızı devam ettireceğiz
Yılın ikinci yarısında(rezervler üzerine) biraz daha olumlu bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum