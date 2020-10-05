2021 asgari ücret ne kadar olacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı, 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2012 asgari ücret zammı ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Enflasyon rakamlarının 2021 asgari ücret miktarının belirlenmesinde de etkili olmasından dolayı 2021 asgari ücret zammı ne kadar, belli oldu mu merak ediliyor.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanları merak sardı. 2021 yılı asgari ücret ne kadar olacağını merak eden asgari ücretli çalışanlara Eylül ayı enflasyon oranı açıklandığını belirtelim. Asgari ücretli çalışanların maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Eylül ayı enflasyon oranına göre 2021 asgari ücret miktarı nedir?