Emeklilerin maaşına yapılacak zam tarihi yaklaşıyor. İlk zam ocak ayında yapılmıştı ikinci zam ise temmuz ayında yapılacak. Verilerin açıklanmasıyla zam oranları hakkında yapılan tahminler nedeniyle son zamanlarda en çok araştırılan konuların arasında memur ve emekli maaşları zamları yer alıyor. Memur ve emekliler maaşına yapılacak zammı merak ediyor. İlk 5 ay enflasyon verisine göre maaşlara yapılacak zamlar aşağı yukarı belli oldu. Peki 2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur emekli temmuz zammı 2021...

2021 EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İŞTE MEMUR EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2021

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, yılın ikinci yarısında açıklanacak olan enflasyon verilerine göre artış gösterecek. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri emeklilerin maaşındaki net artışın ne kadar olacağını belirleyecek.

Ancak şu zamana kadar açıklanan enflasyon verileri sayesinde SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşların maaşına yapılacak en düşük zam oranı şimdiden belli oldu. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yüzde 5.46'lık zam, kesin olarak yapılacak.