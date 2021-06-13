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2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur emekli temmuz zammı 2021

13.06.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklanan verilerle birlikte son zamanlarda memur ve emekli maaşları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur emekli temmuz zammı 2021...

2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur emekli temmuz zammı 2021

Emeklilerin maaşına yapılacak zam tarihi yaklaşıyor. İlk zam ocak ayında yapılmıştı ikinci zam ise temmuz ayında yapılacak. Verilerin açıklanmasıyla zam oranları hakkında yapılan tahminler nedeniyle son zamanlarda en çok araştırılan konuların arasında memur ve emekli maaşları zamları yer alıyor. Memur ve emekliler maaşına yapılacak zammı merak ediyor. İlk 5 ay enflasyon verisine göre maaşlara yapılacak zamlar aşağı yukarı belli oldu. Peki 2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur emekli temmuz zammı 2021...

2021 EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İŞTE MEMUR EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2021

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı, yılın ikinci yarısında açıklanacak olan enflasyon verilerine göre artış gösterecek. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri emeklilerin maaşındaki net artışın ne kadar olacağını belirleyecek.

Ancak şu zamana kadar açıklanan enflasyon verileri sayesinde SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşların maaşına yapılacak en düşük zam oranı şimdiden belli oldu. Açıklanan verilere göre SSK ve Bağkur emeklisinin maaşına yüzde 5.46'lık zam, kesin olarak yapılacak.

2021 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur emekli temmuz zammı 2021

EN AZ 3 BİN 214 TL OLACAK

Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonu sıfır olsa bile, en düşük emekli maaşının 3 bin 214 TL olacağı netlik kazandı.
Belirtilen enflasyon verilerine bakıldığında SSK ve Bağkur emeklisinin maaşında yüzde 6.39'luk zam oluştuğu görülüyor. İlk 5 aylık enflasyon da yüzde 3'lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Haziran ayı enflasyonları, net memur ve emekli zammı ile fark oranını tayin edecek.

Ocak ayında en düşük emekli maaşı 3 bin 21 TL'ye yükselmişti. Haziran ayında enflasyon yükselmezse bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 TL'ye ulaşacak. Ocak ayında en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 TL'den 3.782 TL'ye yükselmişti.


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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur
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