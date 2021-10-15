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2021 Hepsiburada indirim günleri ne zaman? Hepsiburada fenomenler indirim günleri başladı mı?

15.10.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen ve internet alıverişinde çokça tercih edilen e-ticaret sitelerinden Hepsiburada'nın indirim günleri araştırılıyor. İhtiyaçlarını indirimli bir şekilde internet üzerinden almak isteyen vatandaşlar Hepsiburada indirim günlerinin tarihini merak ediyor. Peki 2021 Hepsiburada indirim günleri ne zaman? Hepsiburada fenomenler indirim günleri başladı mı? İşte ayrıntılar...

2021 Hepsiburada indirim günleri ne zaman? Hepsiburada fenomenler indirim günleri başladı mı?

Hepsiburada'nın indirim günlerinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Vatandaşlar indirimlerin ayrıntılarını öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Peki 2021 Hepsiburada indirim günleri ne zaman?

HEPSİBURADA İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN?

Pek çok indirimli ürünü uygun fiyata satın almak isteyen vatandaşlar, sitelerin indirim günlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hepsiburada indirim günleri de merak ediliyor. Hepsiburada sosyal medya fenomenleriyle gerçekleştirdiği Hepsiburada indirim günleri 10 Ekim itibariyle başladı.
Hepsiburada indirim günleri 10- 14 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.

HEPSİBURADA FİRMASI KİMİN?

hepsiburada

Hepsiburada.com, 1998 senesinden beri faaliyette olan, yalnızca İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitesidir. 2011, 2012 ve 2013 senelerinde Türkiye’nin en sevilen markası, 2013 yılında ise Yılın E-ticaret sitesi seçilmiştir ve internet sitesi aylık 100 milyondan fazla ziyaret almaktadır.

İstanbul, Şişli'de yönetim merkezi bulunmakta ve Kocaeli, Gebze'de 100.000 m2 alana sahip bir operasyon merkezi bulunmaktadır. Bütün hizmetler bu merkezden sağlanmaktadır. Şirket 5000'den fazla tedarikçi firma ile beraber çalışmaktadır.

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hepsiburada
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