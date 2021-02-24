2021 kamuya güncel memur alımı listesi: Katip, personel, polis, subay, bekçi, uzman yardımcısı alımı! Sözleşmeli personel ilanları!

Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Yeni Ekonomi Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ve İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak.

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. ADALET BAKANLIĞI 13 BİN 202 PERSONEL ALIMINI DUYURDU Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 13 bin 202 yeni infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog alımı yapacak. Adalet Bakanı Gül son dakika personel alım açıklamasında: "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." dedi. 2021 yılının ilk dönemlerinde yapılacak olan alımlar için henüz başvuru duyurusu yapılmadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı 2021... KPSS 2018-2020 puanı Adalet Bakanlığı'na alımı başvuru tarihleri ve şartları nedir? 550 SUBAY ALIMI YAPILIYOR! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alacağını 17 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlanan ilana göre adaylar, başvurularını 17-28 Şubat tarihleri arasında alınacak başvurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresinden, e-Devlet giriş bilgileriyle gerçekleştirebilecek. Binlerce kişinin aday olduğu subay alımları 2021 kadrosu için yapılan açıklamada başvuruların 17 ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasına kadar yapılması gerektiği paylaşıldı.

Subay alımı başvuru linki 2021: Jandarma ve Sahil Güvenlik için 590 muvazzaf/sözleşmeli subay alım tarihleri ve şartları açıklandı! TÜBİTAK'TAN PERSONEL ALIM İLANI Türkiye'nin teknoloji üssü kurumları arasında yer alan ve önemli bir yeri bulunan TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler için 1 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı hangi şehirde yapılacak araştıran adaylar, TÜBİTAK güncel açık kadro ilanlarına ulaşmaya çalışıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, MAM'da görevlendirilmek üzere 6 personel alınacak. Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve süreçlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından (www.tubitak.gov.tr) TÜBİTAK personel alımı koşulları öğrenilebileceği paylaşıldı. Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 22 Şubat'a kadar yapılabilecek. TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2021 DHMİ 24 ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI YAPACAK Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak. Alımlar sınavla yapılacak ve başvurular 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

Adaylar sınava çağrılırken yazılı tebligat gönderilmeyecek. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak. Sınava katılarak başarılı olan adayların yazılı sınav sonrasında sözlü sınavları yapılacak. Sözlü sınavlara ilişkin adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak. BTK 30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK Resmi Gazete'de yer alan ilanda, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.. Adaylar öncelikle yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek. Alımlar için eğitim durumuna göre yapılacak; Hukuk fakültesi mezunlarından 10, En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5, Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8,

Bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, Endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 Kişilik alım gerçekleştirilecek Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak. SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021 Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Aralık 2020'de 1181 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Teşvik belgesine göre, yatırımların gerçekleştirmesi kapsamında 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı 2021 ilanlarına ulaşmak isteyen adaylar bakanlığın resmi internet adresi üzerinden duyurulara ulaşmaya çalışıyor. Bakanlığın, Aralık 2020 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi 28 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar göre, geçen ay 1181 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 114 milyon 136 bin 222 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 29 bin 361 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.