2021 kurbanlık fiyatları belli oldu! Büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan bu yıl ne kadar?

2021 kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. 2021 senesi vekaletle kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından duyuruldu. Peki bu sene 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedelleri, büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan bu yıl ne kadar oldu?

2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU!

Kurban Bayramı'na az bir süre kalmışken vatandaşlar 2021 kurbanlık fiyatlarını merak edip araştırıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz, Salı başlayacak ve 23 Temmuz, Cuma günü ise bayramın son günü olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 senesi vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı.

YURT İÇİ VE YURTDIŞI BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVAN BU YIL NE KADAR?

Buna göre kurban kesim bedeli; yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendi. Önceki günlerde Kızılay'dan yapılmış olan açıklamaya göre, 2021 senesi için vekalet bedeli yurt içi bin 50 TL, yurt dışı 125 dolar ya da 105 euro şeklinde belirlenmişti.

2021 YILI KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

19 Temmuz Pazartesi (Arefe)

20 Temmuz Salı (Kurban Bayramının 1. Günü)

21 Temmuz Çarşamba (Kurban Bayramının 2. Günü)

22 Temmuz Perşembe (Kurban Bayramının 3. Günü)

23 Temmuz Cuma (Kurban Bayramının 4. Günü)

