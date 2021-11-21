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2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs sonuçları sorgulama...

21.11.2021 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KYK burs sonuçları sorgulama...

2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs sonuçları sorgulama...

Burs ve kredi başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti. Üniversite öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarihi merak ederken sonuçların nereden öğrenileceği de araştırılıyor. İşte 2021 KYK burs sonuçları sorgulama...

2021 KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler burs alabilmek için taahhütname onayını yapacaklar. KYK tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağını henüz duyurulmadı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ancak bir önceki dönem burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 gün sonra açıklanmıştı. Bu tarihler göz önüne alındığında 10 Kasım 2021 tarihinde sona eren 2021 yılı burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden sonuc.kyk.gov.tr duyurulacak.

Burs veya kredi almaya hak kazanmış öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında bulunan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmekte. Taahhütname onayı yapmamış olan öğrenciye ödeme yapılmamakta.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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