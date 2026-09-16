Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 TL 68 kuruş zam yapıldı. Artışla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşacak ve akaryakıt tabelalarında üç haneli fiyat dönemi başlayacak.
Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına 4 TL 68 kuruş zam geldi.
Olcay Aydilek'in aktardığına göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Son artışla birlikte bazı bölgelerde motorinin litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkacak.
Motorine gelen 4 TL 68 kuruş zamla birlikte akaryakıt istasyonlarının tabelaları bir kez daha değişecek motorine litre fiyatının 100 TL eşiğine aşmasıyla tabelalarda ilk kez üç haneli fiyatlar görülecek.
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