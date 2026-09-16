Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 TL 68 kuruş zam yapıldı. Artışla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşacak ve akaryakıt tabelalarında üç haneli fiyat dönemi başlayacak.

MOTORİNE 4 LİRA 68 KURUŞ ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına 4 TL 68 kuruş zam geldi.

Olcay Aydilek'in aktardığına göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Son artışla birlikte bazı bölgelerde motorinin litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkacak.

Motorine gelen 4 TL 68 kuruş zamla birlikte akaryakıt istasyonlarının tabelaları bir kez daha değişecek motorine litre fiyatının 100 TL eşiğine aşmasıyla tabelalarda ilk kez üç haneli fiyatlar görülecek.