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Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 TL 68 kuruş zam yapıldı. Yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşacak. akaryakıt tabelalarında üç haneli fiyat dönemi başlayacak.

Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak
Sariye Nur Dönmez

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 TL 68 kuruş zam yapıldı. Artışla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL sınırını aşacak ve akaryakıt tabelalarında üç haneli fiyat dönemi başlayacak.

MOTORİNE 4 LİRA 68 KURUŞ ZAM

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Motorinin litre fiyatına 4 TL 68 kuruş zam geldi.

Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak 1

Olcay Aydilek'in aktardığına göre, yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Son artışla birlikte bazı bölgelerde motorinin litre fiyatı 100 TL’nin üzerine çıkacak.

Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak 2

Motorine gelen 4 TL 68 kuruş zamla birlikte akaryakıt istasyonlarının tabelaları bir kez daha değişecek motorine litre fiyatının 100 TL eşiğine aşmasıyla tabelalarda ilk kez üç haneli fiyatlar görülecek.

Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti! Bu gece motorin 100 TL’yi aşacak 3

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.29
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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