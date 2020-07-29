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2021 memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranı tahmini açıklandı, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 14:04 | Son Güncelleme

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon oranı tahmininin açıklanmasıyla birlikte 2021 memur maaşları da belli oldu. Enflasyon oranı tahmininin memur ve emekli maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Peki, 2021 enflasyon oranı nedir, 2021 memur maaşları ne kadar olacak? İşte Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon oranı...

2021 memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranı tahmini açıklandı, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

Merkez Bankası'nın enflasyon oranı tahmininin açıklanmasıyla birlikte 2021 memur maaşları da belli oldu. Enflasyon oranı tahmininin açıklanmasıyla birlikte memurları merak sardı. 2021 memur maaşları ne kadar olacağını merak eden memurlar için tahmini enflasyon oranı açıklandı. Memurların 2021 yılı maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2021 memur maaşları miktarı nedir?

2021 memur zammı ne zaman gelecek?

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı belirlendikten sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Bugün Merkez Bankası yetkililerinin açıklamasına göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor.

2021 memur zammı ne kadar olacak?

Kamuda çalışan memur vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de, tahmini enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2021 memur zammı ne kadar sorusunun cevabı oldu. Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahmini rakamlarını revize etti. Merkez Bankası yetkilileri pandemi sürecinden bu yana ilk kez fiziksel olarak bir araya gelirken;

Başkan Murat Uysal, "Belirsizlik halen yüksek seyretmekte" dedi. Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahminlerini de revize etti. Asgari ücret ile çalışan vatandaşların maaşları, memur ve emekli maaşlarından farklı olarak belirleniyor. Memur ve emekliler yılda iki defa zam alırken asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşları bir yıllık olarak belirleniyor.

  • Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlemlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.

  • Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.

  • Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.

  • Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyrettiğini görüyoruz

  • Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı

  • Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır

  • Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz

  • İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranlarındaki düşüş bu artışı sınırladı

  • Tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti

  • Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynaklı artış kaydetti

  • Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz

  • Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik nispeten yatay seyretti

  • Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte kompozisyonu değişmiştir

  • Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 7,4)

  • Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 5,4)

  • Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz

  • Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 yıl sonunda yüzde 8,9-10,9 aralığında - Orta noktası yüzde 8,9- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.( Önceki yüzde 5,5-9,3 aralığı ile yüzde 7,4)

  • Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 3,9-8,5 aralığında- orta noktası yüzde 6,2 - gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 3,0-7,7 aralığı ile yüzde 5,4)

  • 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e güncelledik

  • TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükselişin 2020 yılı enflasyonunda etkisi +0,5 puan, gıda enflasyonu varsayılındakii güncellemenin etkisi +0,2

  • 2021 gıda enflasyonu tahminini yüzde 7,0'dan yüzde 8,0'a güncelledik

  • Kredi büyümesi ve kompozisyonunun iç ve dış denge üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

  • Toparlanma hızı normalleşmenin seyrine bağlı olacak

  • Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliği yönünde belirlemeye devam edeceğiz

  • Yılın ikinci yarısı itibariyle arz yönlü etkilerin giderek azalmasını öngörüyoruz.

  • Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık

  • Attığımız likitide adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz

  • Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

  • İkinci dalga konusu daha önce yaşanan kadar ekonomiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve etki yaratmayacak gibi gözüküyor

  • (Rezervlerle ilgili soru üzerine) Rezervlerde böyle dönemlerde bir miktar dalgalanma olması doğal, Rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu öngörüyoruz.

  • Piyasa koşulları elverdiği sürece rezervlerimizdeki artış politikamızı devam ettireceğiz

  • Yılın ikinci yarısında(rezervler üzerine) biraz daha olumlu bir döneme girmiş olduğumuzu düşünüyoruz

  • Cari açıkta ikinci yarıda daha ılımlı bir seyir öngörüyoruz


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