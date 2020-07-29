2021 memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon oranı tahmini açıklandı, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

Merkez Bankası'nın enflasyon oranı tahmininin açıklanmasıyla birlikte 2021 memur maaşları da belli oldu. Enflasyon oranı tahmininin açıklanmasıyla birlikte memurları merak sardı. 2021 memur maaşları ne kadar olacağını merak eden memurlar için tahmini enflasyon oranı açıklandı. Memurların 2021 yılı maaşlarını belirleyecek olan oran vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 2021 memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2021 memur maaşları miktarı nedir?

2021 memur zammı ne zaman gelecek?

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı belirlendikten sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Bugün Merkez Bankası yetkililerinin açıklamasına göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor.

2021 memur zammı ne kadar olacak?

Kamuda çalışan memur vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de, tahmini enflasyon oranının açıklanmasının ardından 2021 memur zammı ne kadar sorusunun cevabı oldu. Merkez Bankası, 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahmini rakamlarını revize etti. Merkez Bankası yetkilileri pandemi sürecinden bu yana ilk kez fiziksel olarak bir araya gelirken;