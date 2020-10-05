2021 memur maaşları ne kadar olacak? Eylül enflasyon oranı tahmini açıklandı, 2021 memur maaşları belli oldu mu?

Eylül ayına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurlar, 2021 yılında alacakları zammı merak etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde11,75, aylık yüzde 0,97 arttı. Toplu sözleşme gereği yılda iki kez belirlenen maaş zamları için en son Haziran ayında Merkez Bankası açıklama yapmıştı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla birlikte 2021 memur ve emekli maaşları zammı ne kadar olacağı merak ediliyor.

2021 memur zammı ne zaman gelecek?

Toplu sözleşmeye göre memur zamları yılda iki kez yapılıyor. Haziran ayı enflasyon oranı belirlendikten sonra memurlar için bir yılda yapılan ikinci ve son zam da yapılmış oluyor. Bugün Merkez Bankası yetkililerinin açıklamasına göre, 2021 memur maaşları tahmini rakamlarda belli olmuş oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Bu zamlardan memurlarla birlikte emekliler de faydalanıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla memurlar ve emekliler 2021 yılında yapılacak zammın ne kadar olacağını hesaplamak istiyor. Zamlar toplu sözleşmede de yer aldığı gibi 6 aylık dilimlerde hesaplanıyor. 2021 Ocak ayında memur ve emeklilerin maaşlarına zam oranının ne kadar olduğu açıklanacak.